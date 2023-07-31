Беглый русофоб вандализировал «ШИЗО Навального» в Вильнюсе
Беглый русофоб Михаил Баранов задержан литовской полицией за то, что исписал мелками инсталляцию экстремистской организации ФБК, изображающую якобы камеру штрафного изолятора (ШИЗО), в которой сидит их лидер блогер-уголовник Алексей Навальный.
У входа в «камеру» Баранов написал на английском «Навальнисты за террор», а на тротуаре рядом – «Параша Гиркина» на русском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»..
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Это не первый «акт вандализма» Баранова по отношению к «ШИЗО Навального». Две недели назад он обмотал инсталляцию черной пленкой, поверх которой наклеил портрет Навального с маской президента РФ Владимира Путина в руках. Надпись на фото на украинском, английском и литовском языках языке гласила: «Тот самый будущий царь».
Свою акцию Баранов назвал «Груз 200 или черный квадрат Малевича». Хулиган утверждал, что создал «арт-объект».
Ранее Баранов принимал участие в обрызгивании кетчупом писателя-сатирика Виктора Шендеровича.
«ШИЗО Навального» вообще не везет в Вильнюсе. Еще до акций Баранова ее облили чем-то горючим и подожгли. Также инсталляцию пикетировала радикальная организация русских либералов-эмигрантов «Мирное сопротивление». Активисты вышли с лозунгом: «Навальнисты – латентные рашисты».
Баранов бежал в Литву из Твери, где он позиционировал себя как режиссер и снимал антиправославные ролики. В Вильнюсе он работает сварщиком в автосервисе.
В защиту Баранова выступил журналист-иноагент и заукраинец Аркадий Бабченко, который позже сам был арестован эстонской полицией за то, что закидывал российское посольство в Таллине.
«Автосварщик Баранов пошел к будке Навального и написал на ней простую мысль – что Навальный и Гиркин одного поля ягоды. Ребят. Литовцы. Я понимаю, что вам незачем разбираться в небутербродных нюансах отличия Гиркина от Навального, и кто там с кем дискутировал и зиговал на русских маршах. Но просто поверьте мне на слово. Перестаньте заниматься херней, а?», – написал Бабченко в своем тг-канале.
Ранее Навальный, отбывающий срок в колонии, якобы выступил в поддержку арестованного в Москве бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Не исключено, что это была именно провокация.
«Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым», – появилась запись в тг-канале, который, как утверждается, ведет сам Навальный.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.