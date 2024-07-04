Россия усилила свои позиции в мире, первой пойдя на таран Запада, теряющего свое влияние как мирового центра.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, высунувшись вперед, и начав таранить эти ворота, таки авторитет на Глобальном Юге и влияние заслужила. Поэтому, несмотря на экономические потери, потери рынка в Европе, несмотря на глобально испорченные отношения с Западом, в целом геополитическое положение России укрепилось, а кроме того она укрепилась по самому главному вектору – в развороте на Юго-Восточную Азию, которая, скорее всего (это пишут западные аналитики) в XXI веке будет центром земной геополитики и геоэкономики, потому что Запад сдает свои позиции.

Это, конечно, не Римская империя в период распада, он еще никуда не распался, но он уже просто перестает быть центром мира, а основное смещается туда… И невольно Путин начал перестраивать Россию и российский вектор в том направлении, которое наиболее выгодно», – заявил Арестович.