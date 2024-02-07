Беглый советник Зе-офиса запаниковал от российских успехов на фронте

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Россия смогла накопить достаточный резерв сил, средств и решить военные и политические проблемы к моменту, когда Украина перешла в оборону, а помощь Запада ослабла.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, российская армия к этому дню имеет успехи, которые могут быть развиты.

«Противник имеет ряд успехов на конкретных направлениях. Они тактические, но тем не менее, грозящие перейти в оперативно-тактические и в перспективе где-то даже в оперативные. Почему? Потому что мы в очередной паузе, которую нам организовал Запад, а конкретно Соединенные Штаты Америки по поставкам вооружения и военной техники, иных видов военной помощи, но в первую очередь – снарядов. Такое уже было во время войны», – сказал экс-советник ОП.

«А российское командование случайно ли или расчетливо, умело – мы не знаем – накопило к этому моменту, создало запасы сил и средств, резервы так называемые материальные снаряды, технику и людские. Это заявление кого-то из британцев, что 40 тысяч российских войск на Купянском направлении, 500 танков, 800 бронемашин и так далее. Я не имею возможности проверить точность этого сообщения, оно примерно совпадает с тем, что говорят другие открытые источники. Но это показывает, что они понимают, что они делают и в рамках общего политического замысла получения успехов к 17 марта, то есть к выборам Путина, конкретно успехах в Донецкой и Луганской области они успели создать запас сил и средств, которые могут порешать какие-то им задачи, в частности взятия Авдеевки, например, взятия Купянска или приближения к Купянску. Они последовательно реализуют свои преимущества», – заявил Арестович.