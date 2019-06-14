Беглый свядомый: Батька нацелил «Полонезы» на смоленские военные базы

14.06.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез» установлены у восточной границы страны и могут накрыть новые российские военные базы.

Об этом в эфире youtube-канала UkrLIFE.TV заявил бежавший в Киев белорусский политолог и националист, обслуживающий украинский режим, Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас «полонезы» с дальностью более 300 км стоят в восточной части Беларуси и прекрасно накрывают не только часть украинской территории, но и новые российские базы под Смоленском, однако немножко не долетают до ближайших стран НАТО. Такая гибридная защита от НАТО», – иронизирует Тышкевич.

Он утверждает, что руководство Белоруссии пытается всячески откреститься от военного сотрудничества с Россией и «будет до последнего сопротивляться» созданию на своей территории российских военных баз.

«Усиление присутствия НАТО в Минске воспринимают как вызов не с точки зрения присутствия НАТО. Если смотреть доктрину национальной безопасности республики Беларусь, там есть определение, что блок НАТО не является прямой военной угрозой.

Но с другой стороны, угрозой для Белоруссии является противостояние между глобальными игроками, которое приводит к возникновению гибридных конфликтов. Естественно, прямо назвать источник гибридных войн белорусы не могут себе позволить», – заключил Тышкевич.