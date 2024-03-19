Беглый украинец объяснил, почему Байден не откажется от войны против России

Вадим Москаленко.  
19.03.2024 21:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Войну против России организовал президент США Джо Байден, который иначе не сможет переизбраться на второй срок.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Войну против России организовал президент США Джо Байден, который иначе не сможет переизбраться на...

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«Если действующий в Америке президент глобально защищает мир, то не было такого случая, чтобы во время войны глобально меняли президента. Мы вспоминаем Буша, у которого был почти нулевой рейтинг, он никому не нравился.

Но 11 сентября, когда атаковали здания-близнецы, и объявление войны мировому терроризму, и нападение на Ирак, привело к тому, что Буш-младший получил рекордное количество голосов у избирателей», – сказал Балашов.

Он почеркнул, что Байден так же – думает только о войне, которая может поднять его рейтинги.

«Если мы посмотрим на сегодняшнего Байдена, то у него в голове именно эта картина. В 81 год, конечно, трудно избраться.

Но какой грандиозный план – за много лет разработать его, решить вопрос ещё большего втягивания Путина в конфликт, а значит ещё больше санкций и удаление Путина с европейского рынка газа», – подытожил предприниматель.

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