Беглый украинский нардеп пугает провокациями и переворотом в Киеве

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

На День Независимости Украины правые силы якобы планируют осуществление ряда провокаций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет на своей страничке в соцсети беглый украинский экс-нардеп Александр Онищенко

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По его словам, над таким планом якобы работает команда экс-президента Петра Порошенко “при поддержке верных им людей из верхушки СБУ”.

Впрочем, Онищенко не приводит никаких источников или ссылок, которые бы подтверждали такой прогноз.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее с подобными утверждениями на принадлежашем экс-нардепу Евгению Мураеву канале НАШ выступил украинский композитор Владимир Быстряков. По его мнению, организовать переворот способны участники альтернативного официальному марша по случаю Дня независимости, который анонсировали ветераны “АТО” из ряда добровольческих вооруженных групп. Впрочем, Быстряков также не привел каких-либо реальных фактов, подтверждавших бы его мнение.