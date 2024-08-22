Судьба Мирнограда (Димитрова) и Покровска (Красноармейска) фактически уже решена, однако большая часть местных жителей отказываться покидать эти города. Многие откровенно ждут русских.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава администрации Мирнограда говорит, что надо эвакуироваться, потому что лучше не будет. Таким образом, он даёт сигнал людям, что город будет сдан. С одной стороны, он как руководитель заинтересован, чтобы люди выехали, а с другой давать такие сигналы – это бьёт морально по людям. В Мирнограде остаётся 16 тысяч человек. Это серьёзная цифра. Когда я общался с военными, которые там находятся, они говорят, ситуация «как в Киеве» – стреляют, но все привыкли, но они военные, на них не распространяется режим военного времени. А в Мирнограде и том же Селидово всего 4 часа, когда можно передвигаться по городу – с 11 по 15 часов, всё остальное время военное положение.

Военных это не касается, а для мирных жителей это достаточно тяжёлые условия. Я думаю, власти специально это сделали, чтобы вынудить людей оттуда уезжать, потому что достаточно много», – рассказал Гармаш.