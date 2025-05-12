Беглый змагар: Количество иностранных лидеров в Киеве и Москве на 9 мая показало, кто кому верит
Всего пять иностранных лидеров, которые посетили Украину в период 9-10 мая, и то количество, которое приехало в Москву, само по себе говорит, кто кому верит в нынешнем конфликте.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Путина соглашаться на перемирие, особенно после того, как это в достаточно ультимативной форме было сформулировано в Киеве 9-10 мая, – это демонстрация политического поражения. Он хочет перехватить инициативу, хочет показать собственное желание идти к миру. Именно поэтому во время своего выступления он перечислил, перемирия Киева, где он обвинил, что их срывала Украина, и якобы Россия не срывала, не отвечала.
И он заявил о новой инициативе – не соглашаясь на перемирие, но говоря, что давайте начнем переговоры. Надо понимать, что инициатива с перемирием-то, что Путин врет. Давайте перечислим, сколько европейских лидеров это понимало и сколько было в Украине 9-10 мая. Пять? Прошу прощения, если мы хотим международной поддержки, международная поддержка-это определенное количество государств, верно? А вопрос администрации Трампа, а вопрос других государств, которые мы хотим перетянуть на свою сторону, это вопрос Бразилии, Южной Африки, кстати, вопрос Китая?», – заявил Тышкевич.
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