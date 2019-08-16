Беглый змагар предъявил претензии на Смоленск, но умолчал про Брест

16.08.2019, Киев, Игорь Петров

Если Россия считает Крым своим, поскольку он был в составе РСФСР, то ей надо вернуть Белоруссии часть Смоленской и Брянской областей, так как советская Беларусь была создана большевиками в Смоленске, который и был первой ее столицей.

Такие «убийственные» аргументы в эфире телеканала Ukrlife.TV выдвинул эксперт Института будущего, беглый белорусский оппозиционер Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним, как создавались советские национальные республики. Каждая такая республика создавалась примерно по одному алгоритму – большевики занимают какой-то более менее крупный чужой город, и там из числа местных коммунистов создается так называемое временное правительство той или иной нации.

Так было в Белостоке с Польшей в 1919 году, после чего, кстати получили по рогам. Так было в Харькове с Украиной, так было в Двинске с Латвией. И Литвой там так было. В 1939 году в Териоках с Финляндией, где тоже кстати получили по рогам.

Вот и с Беларусью было аналогично. В 1919 году большевики контролировали город Смоленск, который воспринимали как исконно белорусский город и, соответственно, для них логично было собрать в этом городе коммунистов, белорусов по происхождению, чтобы объявить о создании Белорусской Социалистической Советской Республики.

Так и возникла Советская Социалистическая Республика Беларусь со столицей в Смоленске.

Соответственно, город Смоленск был столицей советской Беларуси аж до переезда столицы в город Вильнюс.

И вот тут получается забавный casus: если мы говорим об исконных землях, если граждане РФ, любители скреп, считают Крым своим, поскольку он был составе РСФСР, то все-таки надо признавать границы установленные большевиками.

И в таком случае белорусы вправе говорить о своих исконных землях.

Причем чужого белорусам не надо – смоленской окрестности, Великие Луки, кусочек Брянщины. Ну, скорее всего, хватит.

Учитывая насколько там убита инфраструктура – на большее и размахиваться не стоит», – валяет дурака змагар, умалчивая, что, согласно его логике, давно пора вернуть Польше западные земли современной Белоруссии, присоединенные Сталиным к СССР в 1939 году.