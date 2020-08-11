Беглый змагар советует Зеленскому не торопиться с Белоруссией

11.08.2020, Киев, Игорь Петров

Китай стремится укрепить свои позиции в Белоруссии в силу ее географического положения. Это, в частности, проявилось в том, что глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Об этом в эфире Politeka заявил бежавший на Украину белорусский политолог, позиционирующий себя в Киеве как эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто первый сейчас поздравил Лукашенко? Путин? Нет. Си Цзиньпин. Путин среагировал через два часа, причем, Си Цзиньпин поздравил до официального объявления выборов. Китай такого раньше никогда не делал. Китай чрезвычайно сильно усилился в Белоруссии за последние четыре года. Лукашенко ставит Китай в пример.

Если рассматривать с одной стороны, Белоруссию для Китая, сегодня есть сухопутный «Шелковый путь», транзитный коридор через Казахстан, через Россию, поскольку украинского направлении нет в связи со сложными отношениями Украины и Китая и с оглядкой на возможное вмешательство США. С Белоруссией ситуация несколько иная.

Это будущий узел. Уже, по крайне мере, два года как Китай начал передавать определенные технологии, то есть, в том числе это узел промышленной кооперации. Китай понимает что страна будет закрываться, и чем ближе к потребителю твои производства, тем лучше. Поэтому для Китая Белоруссия стала важна, несмотря на свой крохотный размер по сравнению с другими странами», – сказал Игорь Тышкевич.

У Украины нет собственной политики в отношении Белоруссии, поэтому ее президенту следует дождаться вердикта одной из международных организаций которая влияет на Украину, и уже по его результатам делать какие-либо заявления в отношении президентских выборов в Белоруссии, считает эксперт.

«Я не думаю, что будет такой ход (поздравление) со стороны Офиса президента. Я бы на месте Зеленского просто подождал заключения одной из международных организаций, от которых Украина реально зависит, поскольку у Украины пока что нет собственной белорусской политики. То есть если бы она была сформулирована, если были бы цели и задачи – что мы хотим получить от Белоруссии, тогда ради Бога, тогда можно было бы играть заявлениями. Поскольку нету – чего добьешься этим?

Я бы на месте Зеленского подождал результатов, скажем, либо проверки, либо вердикта одной из международных организаций, которая влияет на Украину, а потом и выразил надежду – или «как хорошо, что вас так высоко оценили», или, «несмотря на такую оценку», выражаем надежду на развитие дальнейшего сотрудничества для, в том числе, успешной трансформации наших государств», – сказал Игорь Тышкевич.