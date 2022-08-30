Беглый змагар: Запад продолжает торговать с РФ и Белоруссией

Вадим Москаленко )

Несмотря на любые санкции, экспортно-импортные связи Запада с «таможенной конгломерацией» России и Белоруссии никуда не делись, что показывает абсолютную неэффективность ограничительных мер.

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Об этом в видеоблоге киевского политолога Юрия Романенко заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии, бежавший из государства на Украину, экономист Ярослав Романчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где-то с 2014 года Белоруссия и Россия довели до совершенства схемы поставок санкционных европейских товаров. Приезжали Польша, Германия, весь ЕС, переклеивались [этикетки], и этим занимались структуры государственной организации, которая называется «Белтаможсервис». Это – формальная государственная организация, 80% рынка таможенных услуг имеет, логистические склады и она могла регистрировать бесчисленное количество коммерческих структур, которые были задействованы там… Там, где надо. А вторая – «Бремино Групп». У нее склады на западной границе – Брест, Гродное – и на восточной границе. Сейчас, когда формально нельзя ввозить, фуры въезжают из ЕС, перегружаются [продукты] на транспорт, согласованный с этими генералами и их партнерами, и потом уже развозятся по всем просторам Белоруссии и России. Здесь потери есть, потому что если бы маржа была бы по калийным удобрениям, нефтепродуктам… Нужно было поделиться со всеми структурами, потому что представляете – довезти груз до Дальнего Востока? Там же все занято, попробуй РЖД растолкай», – сказал Романчук.

Он убежден, что подобный товарооборот – не строгий расчет «полностью расположенной к Украине» Европы, а «стратегический промах» западных партнеров.

«Но когда приходят эти парни, (они же – партнеры Лукашенко), происходит магия, и двери открываются. И это то, чего не учитывают партнеры наши на Западе, когда вводят санкции. Будет, как Лукашенко – 10 лед под санкциями. А экономика-то – в другом режиме, есть санкционное гипотетическое давление. Да, официально, экономика прибавляет всего лишь 1% ВВП за десять последних лет, но устойчивость режима – совершенно другие параметры», – подытожил экономист.