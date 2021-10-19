Беглых белорусских змагаров предлагают лишать гражданства

19.10.2021 10:14 (Мск), Москва, Елена Острякова

Белорусские силовики предлагают лишать гражданства представителей оппозиции, бежавших за рубеж.

Об этом в интервью газете «Советская Белоруссия» заявил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Вячеслав Орловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», – сказал Орловский.

Он напомнил, что в июне вступили в силу инициированные МВД законодательные нормы, по которым можно лишить гражданства лиц, приобретших его не по рождению и совершивших определенные виды преступлений: экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Белоруссии.

«Вообще у нас нет процедуры лишения гражданства, но законодательство ведь не статично. Ведь ментально и по факту своей профессиональной деятельности эти люди давно иностранцы, а не белорусы. Беларусь для них выступает поводом для политических спекуляций, что позволяет зарабатывать на жизнь за границей, не занимаясь физическим трудом», – поддержал инициативу в своем телеграм-канале политолог Александр Шпаковский.

Новацию приветствовали и в России.

«И нам в России этот белорусский опыт стоило бы перенять», – написал эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.