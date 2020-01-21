21.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Украина
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Беглых нациков и меджлисовцев Украина расселит на границе с Крымом

Украинская власть собралась строить отдельный городок для крымчан-майданщиков, не поддержавших воссоединение с РФ и сбежавших из полуострова.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, в первую очередь на новое жилье могут рассчитывать меджлисовцы.

«Крымские татары являются неотъемлемой частью семьи Украины и точно частью семьи Херсонской области. Более того, сейчас мы активно работаем с крымскими татарами в Херсонской области, и одна из инициатив, которую озвучила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда во время заседания совета развития общин под председательством президента, это моя инициатива о строительстве современного городка для внутренне перемещенных лиц, в первую очередь из Крыма, в Геническом районе. Сейчас мы этот проект уже имеем, его обсуждаем.

Более того, это должны быть не какие-то временные сооружения, это должно быть качественное жилье. Действительно, часть крымских татар, людей из Крыма, которые нашли свой второй дом у нас, в Херсонской области, должны чувствовать себя не «как», а «дома». Потому что мы являемся частью независимой Украины и мы все одна семья», – заявил Гусев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что, согласно заключённому между Турцией и Украиной соглашению о защите инвестиций, турецкая сторона поставила Киеву негласное условие, что приоритетной территорией для турецких инвестиций должна стать Херсонщина, а к реализации бизнес-проектов должен обязательно привлекаться «меджлис». Также говорилось о том, что Турция планирует построить жилье в Херсонской области для меджлисовцев.

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