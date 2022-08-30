«Беглым из РФ «хорошим русским» Запад помочился на лицо» – Мардан

Новости Украины

«Испугавшиеся патриоты», бежавшие на Запад, для европейцев те же самые русские «варвары», что и сражающиеся на украинских фронтах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» высказал журналист и радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращение всех этих звёзд эстрады, известных и не очень известных деятелей отечественного бизнеса, писателей каких-то чёртовых, артистов, поиздержавшихся лекторов, бессмысленных режиссеров, сценаристов, всего этого интеллектуального мусора. Они, действительно, к концу зимы 2022-го года свято были уверены в том, что их приняли там, их считают за своих, что они часть этого мира. Лично мне доставляет невероятное удовольствие, плохое чувство, я понимаю, злорадство – это конечно то, что их по мордасам хлещут просто, не просто по мордасам хлещут, им мочатся в лицо, всей этой сволочи, всей этой историей с отменной виз, всеми этими бесконечными санкция, всей этой культурой отмены. Когда говорят – что, кто вы? Вы европейцы? Да вы русские варвары, пошли вон! Вы ничем не отличаетесь от всех тех, кто воюет там на украинских фронтах. Говорят «прекрасным людям», для которых люди, воюющие на украинских фронтах, вообще не существуют, они за полгода о них не подумали и двух секунд. А им говорят: нет, для нас, что покойный Моторола, что вы, дорогой товарищ – одно и то же», – отметил он.

«И не помогает ничего. Не помогает – ни готовность публично предавать, ни готовность не проявлять никакой лояльности ни Кремлю, ни Путину, ни русской армии. Нет дороги назад. Что – паспорт у тебя красненький? Фамилия русская? Имя русское? Всё, будь здоров. Теперь ты по ту линию колючей проволоки», – заключил Мардан.