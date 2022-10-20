«Бегом дали нам ПВО и ПРО! Это в ваших ср..ных интересах» – Чаплыга обрушился на Запад

Новости Украины

Большой вопрос, почему, имея такие мощности по производству двигателей, как предприятие «Мотор Сич», украинские власти допустили господство в воздухе «сра..х мопедов» – иранских дронов-камикадзе, для ликвидации которых тратятся бешеные деньги.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мопед. Сраный мопед (иранский дрон-камикадзе «Шахед» – ред.). Спичка! То есть – тупо из говна и палок. Скажи пожалуйста, какая «бисова сыла», имея «Мотор Сич», который делал двигатели для очень многих беспилотников в мире. Тяжелых и ударных. Скажи, пожалуйста, Мы что – не можем собрать из говна и палок? У меня возникает вопрос: «Какого х#я, имея такие возможности, Украина до сих пор не сделала тысячу, даже не из говна и палок, имея «Мотор Сич» и не только, то, что могло просто обкошмарить к едрене матери нашего врага?.. У них там этих мопедов – тысячи, они эти мопеды запускают, и ты становишься на растяжку, правильно Арестович сказал (советник офиса президента Украины – ред.), ты становишься на растяжку. Ты либо запускаешь ракету ПВО ценой в десять этих мопедов и расходуешь ее. А ее надо ж как-то доставить сюда, правда?», – бесился Чаплыга.

Он подчеркнул, что если Запад заинтересован в сохранении энергоэкспорта в Европу, то в ближайшие сроки Украине необходимо дать системы ПВО и ПРО, а иначе плохо будет всем.

«Нам нужны системы ПВО и ПРО. У нас есть системы ПВО, нам их поставляют, и это классно, но многие зрители говорят: «Блин, смотри налетели, повзрывали, и где это хваленое ПВО, все козлы!» Нет, ребят, зрада отменяется. Потому что есть ПВО, а есть ПРО – это разные вещи. Да, нам нужно и ПВО, и ПРО. И я действительно поддерживаю и власть, и спикеров от власти в том, что, да, то, что происходит с этим катарсисом сейчас (так эксперт называет фазу «калибровок» энергетической инфраструктуры Украины – ред.) – это лучший пример того, что нужно было слушать нас раньше и давать нам это раньше. Но если вы, скоты, просрали это раньше, то сделайте это сейчас, пожалуйста, в полной мере. Для того, чтобы хотя бы вам, в ваших сраных интересах сохранить энергоэкспорт, а иначе и вам будет херово. Поэтому, если вам плевать на Украину, вы нам по чайной ложечке даете, ладно, понятно, это Арестович говорил. Если вам на нас плевать, то не наплюйте хотя бы на себя. Хотите иметь экспорт электроэнергии, бегом нам дали ПРО и ПВО!» – потребовал украинский политолог.