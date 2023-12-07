«Бегом в МАГАТЭ!»: Что-то мы подзабыли о русской ядерной угрозе – укро-дипломат

Вадим Москаленко.  
07.12.2023 19:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 564
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина и её «партнёры» упускают из вида, что русские «продолжают готовить» техногенную ядерную катастрофу.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и её «партнёры» упускают из вида, что русские «продолжают готовить» техногенную ядерную катастрофу....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Несколько отошла на задний план ядерная угроза, однако Запорожская станция и её оккупация, и проблемы, которые возникают раз за разом, это проблемы. Мы раньше переживали за то, что один реактор там в горячем состоянии русские раскрутили, а горячее состояние реактора – это возможность использовать для техногенной катастрофы прямо в ближайшее, меньше суток, так вот теперь – два реактора.

И угроза использования ядерного оружия в прошлом году, когда говорили об этом, сегодня как-то подзабыли, что русские могут использовать техногенные факторы», – развёл пропаганду укро-дипломат.

«То есть это надо брать в разработку, надо работать не только в Америке, нужно работать в МАГАТЭ, где мы получили место в Совете управляющих. Туда должен ехать не министр энергетики, который хочет туда на эту должность, то есть из Киева как-то влиять, а туда должен ехать дипломат, который ведёт этот вопрос, очень активный, с опытом.

Должен побороться МИД за то, чтобы туда дипломат поехал или дипломатка. На каждом направлении нужно сейчас усилить работу», – причитал Чалый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть