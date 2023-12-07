«Бегом в МАГАТЭ!»: Что-то мы подзабыли о русской ядерной угрозе – укро-дипломат

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Украина и её «партнёры» упускают из вида, что русские «продолжают готовить» техногенную ядерную катастрофу.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько отошла на задний план ядерная угроза, однако Запорожская станция и её оккупация, и проблемы, которые возникают раз за разом, это проблемы. Мы раньше переживали за то, что один реактор там в горячем состоянии русские раскрутили, а горячее состояние реактора – это возможность использовать для техногенной катастрофы прямо в ближайшее, меньше суток, так вот теперь – два реактора. И угроза использования ядерного оружия в прошлом году, когда говорили об этом, сегодня как-то подзабыли, что русские могут использовать техногенные факторы», – развёл пропаганду укро-дипломат.

«То есть это надо брать в разработку, надо работать не только в Америке, нужно работать в МАГАТЭ, где мы получили место в Совете управляющих. Туда должен ехать не министр энергетики, который хочет туда на эту должность, то есть из Киева как-то влиять, а туда должен ехать дипломат, который ведёт этот вопрос, очень активный, с опытом. Должен побороться МИД за то, чтобы туда дипломат поехал или дипломатка. На каждом направлении нужно сейчас усилить работу», – причитал Чалый.