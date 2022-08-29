Бегство из «дня сурка»: почему все меньше граждан связывают свое будущее с Украиной

Новости Украины

Украинская общественная и политическая дискуссия последних восьми лет напоминает какой-то бесконечный день сурка.

Говорящие и пишущие из разных лагерей до хрипоты спорят, доказывая друг дружке, кто кому был Рабиновичем в 2013-2014 годах, кто виноват в последующих событиях, дав старт процессу развала страны, считать ли происходящее гражданской войной или же российской агрессией и обсуждая массу иных, очень важных, несомненно, актуальных, но за прошедшие годы всем осточертевших и навязших в зубах как песок вопросов.

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На символическом уровне это такое бесконечное ток-шоу Савика Шустера в режиме нон-стоп, где все переругиваются со всеми, в то время как напоровшийся на айсберг проблем Титаник государственности все больше уходит под воду.

Сегодня, когда затоплены уже нижние палубы, продолжение споров об этих вопросах не просто контрпродуктивно и губительно, а в целом уже бессмысленно.

Отсутствие перспектив у Украины даже в том случае, если Запад при ее помощи победит Россию, признают практически все внешние и внутренние наблюдатели.

Это заметно по смещению акцентов во внутренней дискуссии: если послушать украинских экспертов и лидеров мнений, то и будущее военной кампании и будущее послевоенное восстановление уже никак не зависят от воли и усилий самих украинцев, а находятся исключительно в компетенции мудрого и всезнающего Запада. Он должен и оружием Неньку обеспечить и деньги дать и помочь сверстать бюджет сегодня на сегодня.

Задача же Украины и ее формального руководства – эффективно выбивать слезу у западного обывателя и без устали разводить западные правительства на деньги и военную помощь, поставив этот процесс на самоподдув. Отсюда и изменившиеся критерии оценки эффективности украинских политиков и чиновников: кто из них выпросит больше денег и оружия, тот самый лучший и полезный стране.

О какой-либо независимости страны в такой постановке вопроса речь вообще не идет. Она в данном случае становится декоративной и откровенно избыточной.

Но ужас украинской ситуации в том, что даже полностью сдав в ломбард незалежность без возможности выкупа обратно, страна не получит ожидаемых западных денег.

Послушаем украинского экономиста Алексея Куща.

«Все концепции развития Украины, которые сейчас опираются на привлечение внешних инвестиций, обречены на провал. Посмотрим на такой показатель как международная инвестиционная позиция. На конец прошлого года, она составляла минус 24,6 млрд дол. Именно на эту сумму мы прокредитовали мировую экономику больше, нежели она нас. В платежном балансе, в статье первичных доходов, имеем за десять лет отток капитала бизнеса за границу на уровне 180 млрд дол.», – считает Кущ.

Что это значит более простым языком? Украину выдаивают досуха. Никакой площадкой для перспективных стартапов она не станет, более того, в ходе войны уже потеряла, а рискует потерять еще больше – целые отрасли экономики, которые раньше кормили бюджет, стабильно принося в страну валюту.

Никакой Илон Маск не прилетит на голубом вертолете в Киев после войны, чтобы построить на Украине десятки заводов по производству электрокаров или загрузить производственные мощности для нужд собственной космической программы.

Более того, Украина столкнется (уже сталкивается) с массовым оттоком за рубеж квалифицированных специалистов, а деградация образования не позволит нужным кадрам воспроизвестись внутри страны.

Причем, с этой проблемой столкнутся все украинские регионы – как те, что попадут в орбиту российских интересов и возможно станут частью РФ, так и те, что останутся за пределами этих интересов – под Западом.

В такой ситуации прежние политические споры отходят на второй план. Те из украинцев, кто заинтересован в своем будущем, начинают строить модели такого будущего за пределами Украины и без учета как нынешних, так и будущих украинских реалий.

Причем, это касается не только состоявшихся эмигрантов и беженцев без намерения вернуться, но и тех, кто по каким-то причинам еще остается в стране. Многие из них, находясь физическим телом еще на родине, «душой» и «планами на будущее» уже далеко за пределами Незалежной, готовясь оформлять гражданство или бизнес-резидентство или искать работу в ЕС, Америке или России.

И вот это исчезновение Украины из картины будущего и с горизонтов жизненных планов ее обитателей – самое страшное, что может произойти со страной. Гораздо страшнее всех военных вторжений и потерь территорий вместе взятых. Когда в головах у все большего количества украинцев самой Украины просто нет.

И уже решительно неважно, кто начал майдан, и кто побил «онижедетей», кто первым поджег фитиль войны в Донбассе и даже кто виноват в провале минских соглашений. Все больше людей созревают до того, чтобы сдать эти вопросы в пыльный архив и оставить историкам. И чем дольше затягивается война, тем меньше шансов как-то остановить этот процесс.