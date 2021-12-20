Бегство с тонущего корабля: уход Додона усугубил хаос в молдавской оппозиции

18 декабря съезд Партии социалистов Республики Молдова упразднил в партийном уставе статус председателя партии. В ПСРМ вводится коллегиальное управление: высшим руководящим органом партии становится исполком, состоящий из нескольких человек. Республиканский совет ПСРМ, который состоится в январе, после новогодних праздников, определит количество членов и сформирует состав исполкома. Экс-президент Молдовы Игорь Додон, возглавлявший партию на протяжении 10 лет, займёт должность почётного председателя партии.

Партия социалистов – одна из немногих парламентских партий в республиках бывшего СССР, которая открыто, по крайней мере на уровне деклараций, говорит о дружбе с Россией. Социалисты, потерявшие власть и статус крупнейшей парламентской партии в Молдове, остаются (в блоке с Партией коммунистов) крупнейшей оппозиционной фракцией в молдавском парламенте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Многие связывают победу Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» с личностью Игоря Додона и его деятельностью на посту президента страны.

Он и его партия не выполнили большинство из своих обещаний. В частности, они даже не попытались запретить партии и движения, выступающие за присоединение к Румынии, и ввести в школах предмет «История Молдовы» вместо «Истории румын». Напротив – голосами Партии социалистов, вступивших в коалиции с прозападным блоком «Acum», а затем и с Демократической партией, были назначены откровенно прорумынские министры образования – Лилиана Николаеску-Онофрей и Игорь Шаров.

Именно при Додоне и социалистах прекратил деятельность Институт международных отношений Молдовы, считавшийся оплотом молдовенистских, антирумынских сил. При Додоне попали в опалу многие его активные сторонники, такие как покойный профессор истории Сергей Назария – противник румыно-унионизма и сторонник единства с Россией.

Так же Додон и ПСРМ обошлись и с другими своими обещаниями, такими как денонсация договора об ассоциации с Евросоюзом или создание в парламенте постоянной квоты в 5 депутатов от Гагаузии. Что касается официального статуса русского языка и возвращения Республиканского стадиона в госсобственность, то это обещание социалисты реализовали только после поражения Додона на президентских выборах, и когда Конституционный суд, полностью подконтрольный Санду и посольству США, отменил эти законы.

Социалисты любят говорить о том, что у них не было парламентского большинства, необходимого для реализации своей программы. Но они сами выбрали для себя такую роль – быть дежурными клоунами Плахотнюка и Санду в парламенте. Главная ошибка Додона и ПСРМ – в том, что вместо провоцирования досрочных выборов они предпочитали вступать в сомнительные коалиции с прозападными силами, ничего не дающие, кроме иллюзии причастности к номинальным руководящим постам в стране.

Сегодня на повестке дня в Молдове – вопрос создания единой коалиции всех здравомыслящих сил против Майи Санду. Необходимость такого объединения понимают многие. Но препятствием для такой коалиции является всё тот же Игорь Додон, который стал раздражающим фактором для значительной части левого электората. За четыре года нахождения на посту президента Додон умудрился испортить отношения со всеми своими потенциальными союзниками, в том числе с теми, благодаря кому он в 2016 году одержал победу на президентских выборах.

Решение Додона уйти в тень после целой серии поражений – вполне логичный и разумный шаг. Но то, как он был сделан, – только усугубило ситуацию хаоса на левом фланге молдавской политики. С одной стороны, ни у кого нет иллюзий, и все прекрасно понимают, что Додон, даже оставаясь «почётным председателем», будет продолжать рулить всеми делами внутри партии, и ни одно решение не будет приниматься без его участия. С другой стороны, уход Додона с поста председателя партии нанесёт имиджевый ущерб и ему, и ПСРМ. Рядовые члены, избиратели и сторонники этой партии воспринимают такую рокировку как бегство капитана с тонущего корабля.

Социалисты, несмотря на поражения последних двух лет, остаются ведущей силой левого фланга молдавской политики. Уход лидера и разочарование сторонников приведут, в лучшем случае, к ослаблению позиций ПСРМ, в худшем – к её дроблению и последующему исчезновению с политической сцены. Да, свято место пусто не бывает, и место на левом фланге молдавской политики рано или поздно будет занято. На это место претендуют и партия Илана Шора, и «Гражданский конгресс», и партия «Наши» под руководством Михаила Ахремцева. Неясны политические планы мэра Кишинёва Ивана Чебана, бывшего генпрокурора Александра Стояногло (чья популярность в качестве честного и принципиального человека, пострадавшего от режима Санду, резко растёт) и беглого бизнесмена Вячеслава Платона – убеждённого противника Санду, ежедневно публикующего в соцсетях язвительные посты в её адрес.

Однако на формирование такой силы могут уйти месяцы, а то и годы. В 2014 году, когда Партия коммунистов во главе с Ворониным уступила место ведущей силы левого фланга, до того, как их место заняли социалисты во главе с Додоном, правящий режим Молдовы успел подписать и ратифицировать в парламенте договор об ассоциации с ЕС.

Неизвестно, какой шаг предпримет режим Санду, пока возникнет мощная сила противодействия. Возможен и выход Молдовы из СНГ (соответствующая кампания активно продвигается на провластных медиаресурсах), и вступление в НАТО, и объединение с Румынией, и возобновление военных действий в Приднестровье.

До тех пор, пока Партия социалистов существует и обладает оппозиционной фракцией в парламенте, без её участия никакое объединение оппозиционных сил невозможно. Однако социалистам, с Додоном или без него, стоит извлечь уроки из своих неудач, отказаться от привычки тянуть одеяло на себя и научиться конструктивно работать с другими оппозиционными силами над созданием единого оппозиционного фронта режиму Санду, о котором сегодня в Молдове не говорит только ленивый.