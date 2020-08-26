Бегство украинцев за границу: Масштабы превысят показатели до карантина

26.08.2020, Киев, Игорь Петров

Безработица становится одной из главных проблем для Украины. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы имеем инфляцию в 2,4% за семь месяцев. Уже начали повышаться цены на импортные энергоносители, особенно на газ, мы наблюдаем это по нефти. Восстанавливается после карантина экономическая активность. Это также приводит к росту цен. Поэтому рост цен ускорится.

По моим оценкам в пределах 6-8% по году мы увидим инфляцию. Это же касается и курса доллара, который к концу года будет порядка 29 грн за доллар.

Этот кризис, в отличие от предыдущих, когда мы сразу же видели резкую инфляцию и девальвацию, будет характеризоваться не этими показателями.

Проблема номер один в Украине – не инфляция и девальвация, а уровень безработицы. Если она не будет решаться, то мы увидим волну трудовой миграции, более мощную, чем до карантина», – сказал Виктор Скаршевский.