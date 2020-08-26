26.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Бегство украинцев за границу: Масштабы превысят показатели до карантина


Безработица становится одной из главных проблем для Украины. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас мы имеем инфляцию в 2,4% за семь месяцев. Уже начали повышаться цены на импортные энергоносители, особенно на газ, мы наблюдаем это по нефти. Восстанавливается после карантина экономическая активность. Это также приводит к росту цен.  Поэтому рост цен ускорится.

По моим оценкам в пределах 6-8% по году мы увидим инфляцию. Это же касается и курса доллара, который к концу года будет порядка 29 грн за доллар.

Этот кризис, в отличие от предыдущих, когда мы сразу же видели резкую инфляцию и девальвацию, будет характеризоваться не этими показателями.

Проблема номер один в Украине – не инфляция и девальвация, а уровень безработицы. Если она не будет решаться, то мы увидим волну трудовой миграции, более мощную, чем до карантина», – сказал Виктор Скаршевский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть