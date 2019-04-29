Бегство Зеленского от россиян в Турции – очень плохой признак

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Избранный президент Владимир Зеленский не стал давать интервью журналистам телеканала «Россия 1» по вопросу Донбасса во время своего отдыха в Турции.

Это может свидетельствовать о том, что он не является самостоятельной фигурой и не готов представить план по мирному урегулированию ситуации.

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Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказали российский сенатор Франц Клинцевич и киевский журналист Александр Чаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо спасать людей. И в данном случае у меня была надежда, что Зеленский все-таки будет спасать людей. Может быть, пока что это неграмотное пикетирование, потому что Госдеп достаточно серьезно контролирует команду Зеленского, и он пока что сам ничего не говорит, поэтому и интервью отказывается давать, потому что боится чему-то навредить. Это очень плохо, это плохой признак.

Как избранный президент, он имеет право на всё. В условиях, в которых у него взяли интервью, он должен понимать, что он избранный президент и его будут везде находить, в каком бы он состоянии ни был, потому что он супер-медийное лицо и должен быть готов даже в шортах», – отметил Клинцевич.

«Мы прекрасно понимаем, что Зеленский был избран по приколу. Он был техническим кандидатом Тимошенко, которого нанял Коломойский, и тут у него неожиданно начали расти рейтинги. У него нет позиции по Донбассу, он бы опубликовал, мог бы выступить с программой «10 пунктов по Донбассу», с пляжа мог бы написать: «Владимир Владимирович, в наших руках судьба Донбасса, я предлагаю пункт первый, второй, третий, четвертый, пятый». Где оно? Нету. Всё», – добавил Чаленко.