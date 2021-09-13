Бегунья-беломайданщица Тимановская безуспешно просится в сборную Польши

13.09.2021 18:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, устроившая по надуманному поводу скандал на олимпиаде в Токио, хочет теперь выступать за Польшу.

«Мой план — как можно скорее начать выступать за Польшу», — заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

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Пока, за месяц пребывания в Европе, ей удалось принять участие только в «Марафоне свободы» на годовщину Беломайдана в Варшаве, который проводил «Фонд спортивной солидарности» – организация, созданная в разгар протестов в Варшаве и подбивавшая спортсменов выступать против белорусских властей.

Она была вынуждена продать на аукционе eBay свою серебряную медаль, завоеванную в 2019 году на Европейских играх в Минске.

Ее приобрел за 21 тысячу долларов пожелавший остаться неизвестным киевлянин, эмигрировавший в США.

Покупатель передал награду Тимановской в «музей свободной Белоруссии», созданный беглыми политэмигрантами в Варшаве.

«Это, безусловно, важный артефакт, символизирующий борьбу белорусского народа с несправедливостью, бесправием в стране и беспрецедентной жестокостью режима Лукашенко», – пафосно заявил Павел Латушко, конкурирующий в борьбе с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской за западные гранты.

Тележурналист Игорь Тур считает, что белорусские власти не должны препятствовать Тимановской выступать за польскую команду.

«У данной гражданки и так нервы не в порядке, уже наговорила ерунды – давайте побережём себя и свою аудиторию от её истерик. Всё равно ж нормальный результат даже на уровне Чемпионата Европы не набегает. Все же это видят по динамике секунд на дистанции. И все прекрасно увидят, что эти вопли о “меня не уважали в сборной Беларуси!” – на пустом месте. Пусть жёстко, но – в спорте уважают не по факту существования спортсмена, а по факту результата», – написал Тур в своем телеграм-канале.