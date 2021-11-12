Новости Украины

Владимир Зеленский на волне популярности и благодаря немалым финансовым вложениям своего сюзерена в 2019 году уверенно занял президентское кресло.

В его команду мечтали попасть сотни медийных личностей, и «слуги» в некоторой степени стали политическим феноменом, ведь такой поддержки украинским населением политсилы и её керманыча ранее не видывал ни один украинский президент.

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Но «слуги народа» экстерном показали, что они – типичные нувориши и бандиты. Зе-рейтинг продолжает катиться вниз, а бывшие соратники Зеленского пытаются отмыться от Зе-грязи и максимально дистанцироваться от сопричастности к Зе-группировке.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» написал один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

На днях ряды «слуг» в очередной раз поредели – свой пост покинул глава Минкульта, приближённый и максимально преданный преЗЕденту, Александр Ткаченко. Их обоих связывает услужение олигарху Коломойскому, совместные проекты, жёсткая антироссийская пропаганда и финансовые махинации.

Стремительное «рассыпание» Зе-президентской команды говорит о том, что все уходящие пытаются смыть с себя след «слуг», ибо понимают, что зеленскую политсилу ждёт громкий крах и трибунал.

Экс-«слуга», нардеп Гео Лерос недавно показал Зе-царьку нецензурный жест во время заседания Верховной Рады. Таким образом, он на всю страну сказал правду (что, конечно, не свойственно украинскому депутату) – назвал Зеленского главным предателем «незалежной». Разумеется, после такого оскорбления Зе-наполеона, Леросу вручили «пидозру».

В принципе, санкции СНБО и «пидозры» стали откатанной практикой нарцисса-преЗЕдента: не любит он критику в свой адрес, и бесцеремонно убирает даже тех, кто может составить для него хоть даже мизерную конкуренцию.

Жёсткому разносу подвергся Зеленский со стороны известного пропагандиста Дмитрия Гордона, который долгое время воспевал оды керманычу №6. Раскаялся в медийной поддержке Зеленского и известный, уважаемый доктор Комаровский. Он, собственно, вообще поставил под сомнение вопрос – мужчина ли Владимир Зеленский?

Ведь Зе совершил немужской поступок – беспардонно нарушил предвыборные обещания, данные миллионам украинцев. Доктор добавил, что он, как и 73% избирателей, «лоханулись». Вот так нехитро неЛОХ обвёл вокруг пальца всё население страны.

Нынешняя ситуация с покиданием «слугами» своих постов сравнима с крылатой фразой о том, что «крысы бегут с корабля». Экс-соратники Зеленского, которые, будучи госслужащими, сделали приличные финансовые запасы для себя и своих детей, начнут чиститься от грязного клейма «Зе».

Исходя из этого, можно смело говорить о том, что начался обратный отсчёт царствования «слуг» народа. Да, по Зе-группировке плачет трибунал. Но у каждого из команды Зеленского есть оффшоры и элитная зарубежная недвижимость. Поэтому, когда «слуги» убедятся, что дело «пахнет керосином», то последуют примеру Януковича и сбегут из Украины и, если их не арестуют, будут жить в роскоши на берегу моря.

Только в отличие от Януковича, после себя Зеленский оставит полностью разрушенную страну и нищее, голодное население. Поэтому сейчас, пока «незалежная» не до конца превратилась в руину, украинскому населению надо брать бразды правления в свои руки, отменять преступные указы Зеленского и Порошенко и интегрироваться в Большую Россию. Это – единственный вариант спасения Украины.