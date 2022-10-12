«Бегущих от мобилизации в ЕС не пускать – пусть майданят в РФ» – депутат Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Нельзя давать статус беженцев в ЕС россиянам и белорусам до тех пор, пока они у себя на Родине не устроят майдан с госпереворотом. .

Об этом в интервью в Страсбурге украинскому журналисту Руслану Коцабе заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Выступили бы вы здесь, в ПАСЕ, инициатором того, что сейчас в Германии они сказали, что будут это делать, чтобы российские, белорусские, украинские беглецы от войны имели бы статус политических беженцев в ЕС?», – спросил Коцаба.

«Подождите, в России и Белоруссии войны нет», – ответил Камельчук.

«Они бегут, чтобы не брать в руки оружие, чтобы не убивать нас», – уточнил журналист.

«Они убегают от военной обязанности, которую Путин заставляет выполнять. Это разные вещи. У них ничего не было разрушено, украдено и убито на территории России. И детей украдено, вывезено не было. Инфраструктура не была уничтожена. Они едут в другие города, потому что они хотят в другом городе устраивать лучшую жизнь. У них есть другой вариант – остаться в России, поднять бунты и скинуть власть любой ценой, как мы сделали в 2014-м году с Януковичем. Тогда можно будет о чём-то говорить», – трепался зе-депутат.