«Бегущих от мобилизации в ЕС не пускать – пусть майданят в РФ» – депутат Зеленского

12.10.2022  20:31 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Нельзя давать статус беженцев в ЕС россиянам и белорусам до тех пор, пока они у себя на Родине не устроят майдан с госпереворотом. .

Об этом в интервью в Страсбурге украинскому журналисту Руслану Коцабе заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нельзя давать статус беженцев в ЕС россиянам и белорусам до тех пор, пока они...

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«Выступили бы вы здесь, в ПАСЕ, инициатором того, что сейчас в Германии они сказали, что будут это делать, чтобы российские, белорусские, украинские беглецы от войны имели бы статус политических беженцев в ЕС?», – спросил Коцаба.

«Подождите, в России и Белоруссии войны нет», – ответил Камельчук.

«Они бегут, чтобы не брать в руки оружие, чтобы не убивать нас», – уточнил журналист.

«Они убегают от военной обязанности, которую Путин заставляет выполнять. Это разные вещи. У них ничего не было разрушено, украдено и убито на территории России. И детей украдено, вывезено не было. Инфраструктура не была уничтожена. Они едут в другие города, потому что они хотят в другом городе устраивать лучшую жизнь.

У них есть другой вариант – остаться в России, поднять бунты и скинуть власть любой ценой, как мы сделали в 2014-м году с Януковичем. Тогда можно будет о чём-то говорить», – трепался зе-депутат.

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