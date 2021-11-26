Бегут в Колумбию, сбивают свои дроны и проигрываются в казино — как генералы Юга Украины готовятся отразить вторжение РФ

Новости Украины

Сейчас будет сразу много «здобуттей» и «досягнэнь». Вам понравится.

Для начала, следователи Государственного бюро расследований пожаловали с обысками к начальнику Южного регионального управления Госпогранслужбы Сергею Мулу. Перерыли служебный кабинет и квартиру в Одессе. Поводом послужила неуказанная в декларации генерал-майора недвижимость (это еще не «здобуття», а серые будни).

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В результате у главного пограничника Юга Украины нашли не только документы на незадекларированный дом под Киевом стоимостью 6 миллионов гривен, но и… 587 000 долларов, 380 000 евро и 40 миллионов гривен — это наличными.

Еще 16 000 000 у. е. были зафиксированы на счетах иностранных банков. Обнаружились ордера на недвижимость в Италии и Испании (тоже еще не «досягнэння», а скука). Следователи глянули в декларацию, которую чиновник подавал в этом году, а там кот наплакал — какие-то несчастные шесть земельных участков, квартира и гараж в Борисполе, да колымага Volkswagen Passat B8. Чот, в общем, не совпадает — но тоже совершенно заурядно для украинских чиновников.

Интересно было бы проверить, как там обычные погранцы — хватает ли им бульонных кубиков в сухпайке, передают ли мамки пообношенным бедолагам теплые портянки и варежки на резинках, или генерал Мул спрута коррупции в погранслужбе на корню изничтожил? Впрочем, в ГБР об этом не отчитались.

Ну а главное «здобуття» состоит в том, что помимо миллионов, у главы ГПСУ нашли паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандеса 25.06.1973 года рождения. Только глядит с фотокарточки в документе не метис какой или индеец, а он самый — Сергей Анатольевич Мул, истинный ариец. Практически.

Несмотря на столь вопиющий факт, пока уголовное дело в отношении Мула возбудили только по статье «незаконное обогащение», а колумбийский паспорт следаков не особо и возбудил (у всех там, наверное, такие). Но справедливости ради замечу, что охота за «российским паспортом» мэра Одессы Труханова не прекращается ни днем, ни ночью. А Колумбия — дружественная страна, наркобизнес, совсем же другое дело.

И при этом всем раскладе – Александр Мул находится не под арестом, а в отпуске, мирно дожидаясь назначения на должность руководителя ГПСУ, но уже в Харькове. Там, наверное, он с честью должен сменить своего колумбийского коллегу Пабло Эскобара…

Сей прецедент, надо сказать, чудовищный, раздулся бы в международный скандал, случись такое в цивилизованном государстве. На Украине же он мелькает в новостях как рядовое дело, где-то между «Жигули сбили олененка» и «Жители области отравились грибами».

Два года назад, когда заместитель председателя ГПС всея Украины Владимир Никифоренко представлял Мула руководству Одессы и области, он, чуть ли не прослезившись, сказал:

«Сергей Мул — один из самых опытных офицеров-руководителей в пограничном ведомстве. Он 10 лет руководил отдельным контрольно-пропускным пунктом «Киев», где 4 года был начальником штаба и 6 лет начальником. С началом событий на Востоке Украины находился там в самые тяжелые времена. Также был заместителем директора департамента охраны государственной границы. Кроме того, проходил службу в Южном регионе начальником штаба. Все это и стало основанием для его назначения на должность».

Вот видите, это один из самых опытных, осторожных. А что делают не такие матерые — локомотивами гребут, самолетами?..

Между тем, в незапланированный отпуск отправился и начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области генерал третьего ранга Николай Семенишин.

По странному стечению обстоятельств, в этот же день, 24 ноября, его подчиненные решили испытать мультикоптер DJI Matrice 300 RTK, оснащенный, словно не об Украине идет речь, а о колумбийском наркокартеле, то есть по последнему слову техники. Тут вам и система инфракрасных датчиков, и тепловизор, и несколько камер с диковинной оптикой. Этот дрон-разведчик был приобретен одесской полицией недавно и аж за полтора миллиона гривен! Для колумбийского пограничника с Украины — копейки, ну а для рядового гражданина — немыслимо!

…и вот, полицейские свою чудо-машину решили испытать. Не сами, конечно, а обученных людей из Киева позвали, которых, в свою очередь, учили американцы. И — фух! — запустили. Только почему-то аккурат над военными складами с горючим. И ровно через десять минут дрон «ушел с радаров».

Оказалось, что бравые военные вмиг разъяснили чудо вражеской техники из автомата Калашникова, пояснив потом, что спутали мультикоптер… с НЛО (находится ли в отпуске глава военного ведомства, на данный момент неизвестно). Ну могут же, а, могут… когда хотят! Ну, «здобуття» же, так «здобуття»! Так и хочется подбодрить ребят: «Лента за лентою набої подавай, вкраїнський повстанче, в бою не відступай!».

Ну, а в конце этого прекрасного повествования только и остается, что вспомнить о без вести пропавшем еще весной заместителе командира Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексее Черткове. Долгое время основная версия, которую рассматривало следствие, заключалась в том, что высокопоставленный пограничник сбежал в Россию. Затем к ней добавились – убийство, связанное или с долгом (перед пропажей пограничник проигрался в казино), или с бегством с целью выдать государственную тайну. А факт же в этой истории только один — Черткова до сих пор не нашли.

Напомню, что вышеописанным образом все силовые структуры Украины готовятся сейчас к вторжению России, объявленному местной разведкой на начало следующего года. Готовятся усиленно, а не спустя рукава, а политологи соревнуются в предсказаниях о введении военного положения — с 1 декабря или с 1 января? Так победим, га?!