Бей, грабь, жги! Новая американская трагедия

03.06.2020

В Соединенных Штатах сегодня дело идет к государственному перевороту, а плавильный котел американской мечты превратился в пылающий ад. Такое мнение в авторской колонке высказывает севастопольский писатель Платон Беседин.

Уличные беспорядки в США набирают обороты. Протестами, наполненными насилием и мародёрством, охвачено большинство штатов. Страх и ненависть пришли не только в Лас-Вегас (привет Хантеру Томпсону), но и в сотни других городов.

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Напомню, что всё началось с возмущения из-за убийства американским копом Дереком Човином чернокожего вышибалы Джорджа Флойда, расплатившегося в магазине фальшивой двадцаткой. Но вскоре о борьбе за права чернокожих позабыли и всецело отдались безумию разрушения.

Что происходит, как пел Марвин Гэй? И чем в итоге это угрожает Америке?

Явно, что протесты направлены против Трампа и желают замахнуться на государственный переворот. Инспирированы они, прежде всего, демократическими силами. Те давно и эффективно используют недовольство чернокожих американцев. Последних десятилетиями учили видеть в белых врагов. Ещё в 1988-м, к примеру, культовые рэпперы Public Enemy пели, наставляя паству: «Борись с властью!».

Потому с такой лёгкостью американские граждане сегодня отдаются демонам протеста. И там не только чернокожие и малоимущие, нет. Все хотят повеселиться. Ведь в основе этого «веселья» – прельщение вседозволенностью, когда нет почти никакого наказания, когда можно спрятаться среди толпы.

Но ничего бы этого не случилось, если бы американские демоны не сидели бы столь глубоко. У этой вражды – очень давние противоречия. И сейчас их, как грешные кости, извлекли наружу. Чтобы превратить плавильный котёл американской мечты в пылающий ад.

Белые долго издевались над чернокожими. Как ёмко заметил Луис Армстронг: «У меня прекрасная жизнь в музыке, но чувствую я себя как любой другой негр». Сказано это было в не столь далёком 1957-м, когда в Литл-Роке расисты воспротивились совместному обучению белых и чернокожих. И чернокожие всё это прекрасно помнят.

Меж тем матрица Запада в принципе базируется на представлении о том, что Бог создал мир для сильных, а потому они могут пожирать более слабых. И западный прогресс во многом достигнут за счёт эксплуатации других рас. Приведу лишь одно высказывание просветителя Монтескьё: «Сахар был бы слишком дорог, если бы не использовался труд рабов. Эти рабы – чёрные с головы до ног, и у них такой приплюснутый нос, что почти невозможно испытывать к ним жалость. Немыслимо, чтобы Бог, существо исключительно умное, вложил бы душу, тем более добрую душу, в совершенно чёрное тело». Фраза, прекрасно иллюстрирующая западное представление о кастовом мире рабов и хозяев.

Белые не могли доминировать вечно. И нужно было унифицировать Американскую мечту. Ведь во многом она уже не работала, а слащавые истории о плавильном котле оказались фикцией. Различия попытались устранить через толерантность. Однако та дала побочный эффект. Угнетённые стали угнетателями, а диктат большинства превратился в диктат меньшинств.

Запад сегодня отчасти движется по пути ЮАР, где белое население находится в жутких условиях. Вот как об этом в 2010 году пишет профессор литературы Дан Роодт: «Сегодня наш народ вместе с остальным белым населением ЮАР стал жертвой физического и культурного геноцида. За последние пятнадцать лет более пятидесяти тысяч белых были убиты, свыше двухсот тысяч наших женщин были изнасилованы». Расизм, как мы видим, бывает разный.

Конечно, после этих бунтов Америка не развалится. Однако совершенно точно произойдёт перераспределение ресурсов и приоритетов. Но для этого сперва нужно не столько разрушить, сколько обескуражить старый мир. Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем. Не только в США.