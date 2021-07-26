«Бей паскуд Кремля». Киевские наци под носом СБУ устроили очередной погром

26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Группа праворадикалов совершила нападение на офис творческой мастерской, в которой работали некоторые оппозиционно настроенные к киевской власти журналисты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что какие-то неизвестные радикалы разукрасили из баллончика с краской двери его «творческой студии», а также обклеили их листовками «Тут работают за деньги Кремля» и «Бей паскуд Кремля».

«Это я паскуда Кремля? Или я просто снимаю в стиле деда Парнаса нормальные блоги? Или что, мне дают деньги за то, что я размещаю на своей странице обращения, которые заставляли бы людей задумываться, в какой беде мы живём, и как низко мы упали за тридцать лет?» – недоумевает Коцаба.

Журналист напомнил, что его офис находится на улице Владимирской – в центре Киева и в ста метрах от главного управления СБУ. А значит, глава СБУ Баканов и новый глава МВД Монарстырский могут воспользоваться этим происшествием, чтобы показать свою непредвзятость.

«Здесь сотни камер. Наверняка на какую-то эта диванная сотня, эти малолетние неонацисты, попали. Просто-напросто вычислите. Или просто сдайте, если это ваша агентура. Чтобы другим неповадно было. Иначе в этой стране никто не сможет ни жить, ни работать, если тут за другую точку зрения будут уничтожать офисы, калечить, или даже убивать, как в ситуации с Шереметом и Бузиной. Займитесь наконец-то делом. Хватит уже крышевать проституцию, наркотики, и так далее», – призвал журналист.

Коцаба подчеркнул, что если украинские силовики выполнят свой долг – он будет благодарен и даже напишет о них «хвалебную оду». А если СБУ и полиция «не найдёт» – ещё раз подтвердится, что все националисты и радикалы просто работают на украинских силовиков.