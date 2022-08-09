Бейте всех – Господь узнает своих. Зеленский неприятно удивил «хороших русских»

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Новости Украины

Все население России якобы несет ответственность за войну с Украиной.

Таким глубокомысленным выводом поделился Зеленский с читателями The Washington Post.

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«Всё население не может нести ответственность, не так ли? Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина», – уверяет человек года по версии журнала Time.

Не сказать, чтобы Зеленский в таком своем выводе был очень оригинальным. Принцип коллективной ответственности (а это именно он в полный рост) стар как мир и известен еще с первобытных времен с их обычаями кровной мести, исходившими из принципа коллективной вины и коллективной ответственности, когда за проступки одного отвечал весь род или все племя.

Но с течением времени, вслед за развитием представлений о личности возникает и представление об индивидуальной вине и индивидуальной ответственности. Это логично, ведь общество заинтересовано в том, чтобы распри не длились бесконечно, чего не избежать при кровной мести.

Поэтому уже при вавилонском царе Хаммурапи вводится принцип обязательной денежной компенсации, а затем и принцип талиона, то есть зеркального наказания, соразмерного содеянному преступлению. Более широко известного по ветхозаветному принципу «Око за око, зуб за зуб».

Иначе говоря, развитие понятия об ответственности идет по пути его индивидуализации.

Конечно, в последующие эпохи нет-нет, да и случались рецидивы архаичной дикости, когда коллективная ответственность возникала из глубин человеческого прошлого, материализуясь в казнях всех рабов при побеге одного. Или в армейских децимациях, когда за воинский проступок одного солдата вместе с ним наказывали и каждого десятого сослуживца.

Ярким сполохом такого рода рецидивов были нацистские зверства времен Второй мировой, когда карателями дотла и целиком сжигались целые деревни – за то, что отдельные их жители помогали партизанам.

И вот сегодня именно возврат к такой архаичной логике из прошлого предлагает нам в качестве ориентира образцово-показательный «человек из будущего» Владимир Зеленский. Во всяком случае, именно в таком качестве представляют его аудитории ведущие западные СМИ.

Что характерно, в русской среде предложение Зеленского нашло неожиданный отклик, ведь последствия его реализации на практике не так уж и трудно просчитать на пару шагов вперед.

«Президент всея Украины Владимир Зеленский громко призвал «страны Запада» запретить въезд для всех россиян. Зеленский добавил, что эта мера должна также касаться и тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. В этот момент где-то в Прибалтике жалко заплакали соратники Алексея Навального», – пишет проживающий в Лондоне российский юрист Дмитрий Гололобов. «Очень хорошее заявление, потому что очень глупое. Помогает некоторым слишком розовым пони понять, что теперь все люди с российским паспортом – в одной лодке. И нам либо вместе пересекать этот бурный политический океан, либо вместе тонуть. А споры о том, нужно ли было начинать это опасное плавание, оставим для историков будущего. Сейчас они уже неконструктивны», – делают выводы авторы анонимного телеграм-паблика МИГ.

И более того, как выясняется, от первоначального тезиса Зеленского не так уж и далеко до следующего за ним логического вывода, озвученного московским публицистом Дмитрием Конаныхиным:

«Но тогда всё население, признавшее киевский режим, несёт ответственность за заживо сожжённых в Одессе, расстрелянных и запытанных в Мариуполе и Харькове, за террористические обстрелы и тысячи смертей на Донбассе, за обстрелы Запорожской атомной станции, за пытки пленных. Американские пропагандисты что-нибудь слышали об ящике Пандоры? Или для жителей столь юной страны ничего старше перестрелки в салуне на Диком Западе не было?»

В отличие от Зеленского, это обстоятельство очень хорошо понимает проживающий в Испании украинский оппозиционер Шарий:

«Да ты что? Ну вот а как могут нести за тебя, п***дара, ответственность, те, кого ты обманул, придя с обещаниями, которые не исполнил? Или все граждане Украины несут ответственность за твои вонючие СБУ, прокуратуру, суды? Потому просто заткнулся бы и не раздражал своими тупыми заявлениями. За умного сошел бы, как в предвыборную, когда многозначительно молчал».

Но многозначительно молчать – это не для Зеленского. А потому он развивает так неосмотрительно оседланную им тему дальше, заявляя американским журналистам буквально следующее:

«Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны объявить, что в ответ они запретят въезд для всех российских граждан», чтобы те «жили в своем мире, пока не изменят свою философию».

По Зеленскому выходит, что закрытие перед россиянами западных границ – это самые важные санкции, важнее даже нефти и газа.

В этих рассуждениях глава киевского режима нашел себе ожидаемого союзника. Им оказалась эстонский премьер Кая Каллас, горячо поддержавшая идею «похищения Европы» у русских:

«Хватит выдавать туристические визы русским. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России», – написала она в твиттере.

Другое дело, что основными пострадавшими от попытки реализации таких идей столь же ожидаемо станут не сторонники Путина, а «хорошие русские», спешащие ныне платить и каяться за все реальные и мнимые грехи своей родины.

Немудрено, что нестройный хор этой публики одним из первых раскритиковал подход Зеленского, совершенно справедливо рассудившей, что в результате россияне лишь еще больше сплотятся вокруг Путина, каким бы они ни был. Квинтэссенцией этого многоголосого «А нас за що?» стал фейсбучный пост сооснователя «Диссернета» Андрея Ростовцева:

«А как же Муратов, Каспаров, Гудковы и еще многие тысячи русских, помогающих украинским беженцам на Западе? Помогать из России им будет гораздо сложнее или вообще невозможно. Может быть, в их помощи больше не нуждаются?»

Вместе с тем, как отмечает издание-иноагент SOTA «большинство оппозиционных политиков, в том числе представители Антивоенного комитета, пока воздерживаются от высказывания своей позиции».

Зато полностью поддержал своего президента получивший украинское гражданство бывший думец Илья Пономарев:

«Зеленский совершенно прав. Только так можно людей заставить действовать, а не рефлексировать, рассеявшись по миру».

В общем, оно и понятно: навальнистское «Не рефлексируйте – распространяйте» в устах ставших украинцами бывших русских плавно морфировало в «Не рефлексируйте – осуждайте».

Если встать на последовательно украинскую позицию, нет смысла в рассуждениях о том, бывают ли хорошие русские. Бейте всех – Господь узнает своих.