Беларусь головного мозга: свядомая яжемать заставила создать для своих дочерей отдельный класс

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруска Алла Адамович заставила дирекцию Вертелишковской средней школы (Гродненская область) создать отдельный класс с преподаванием на белорусском языке для ее дочерей-двойняшек.

Об этом пишет сайт «Белорусский партизан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня был единственный аргумент: я подаю документы в белорусскоязычную школу, где должны учиться на белорусском», – заявила Адамович.

Однако желающих обучаться на белорусском давно нет. Последний белорусскоязычный 11-й класс выпустился минувшей весной.

Чтобы создать новый первый класс с преподаванием на белорусском, необходимо 12-15 заявлений от родителей.

Как ни агитировала Адамович, желающих не нашлось.

Несмотря на это, дирекция школы пошла навстречу сознательной белоруске и создала третий первый класс для двух ее дочерей, в котором все предметы, кроме физкультуры и музыки, преподаются на белорусском.

«По желанию матери был создан белорусскоязычный класс. В течение 11 лет большинство классов русскоязычных, а в этом году мать захотела, чтобы её дети учились по-белорусски.

Мы проводили родительское собрание, пытались ещё заинтересовать, чтобы по-белорусски обучались. Но другие родители решили, что русский язык будет ближе. Вот двое детей в классе и получилось», – сказала заместитель директора по учебной работе Инна Кривицкая.

Напомним, последние 5 лет количество первоклассников, обучающихся на белорусском, упало ниже 10%.

Что касается общего числа белорусскоязычных учеников в средней школе, то в 2013/2014 учебном году их было 142 тысячи (15,4% от общего количества), а через пять лет, в 2018/2019 году, уже всего 111 тысяч (11,1%).