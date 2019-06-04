04.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Культура, Общество, Политика, Украина
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«Беларусы – никакие не русские, мова – это круто!»: при Лукашенко сняли фильм без ностальгии по СССР

Национальная киностудия «Беларусьфильм» опубликовала на своем YouТube-канале первый трейлер масштабного национального проекта – фильма «Купала» о жизни и творчестве белорусского классика Янки Купалы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Съемки начались в июле 2018 года, фильм будет презентован в День белорусского кино — 17 декабря, а выйдет в прокат в 2020-м. Главную роль исполнил латвийский актер с белорусскими корнями Николай Шестак.

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Ранее белорусский сценарист и режиссер Андрей Курейчик, который снялся в «Купале» назвал фильм «наионалистическим проектом».

«Фильм «Янка Купала» в его нынешнем виде, (а он кардинально отличается от того школьного ликбеза, который выиграл конкурс, спасибо переписавшим эту бодягу полностью Владимиру Янковскому и Александре Борисовой) – это первый реально национально ориентированный, я бы даже сказал националистический кинопроект», – написал Курейчик в в соцсети.

Он в восторге от того, что в фильме герои говорят на
на «тарашкевице» – раннесоветском варианте белорусской орфографии, нормализация которой была произведена Брониславом Тарашкевичем в 1918 году и официально действовала до реформы белорусского правописания 1933 года.

«Там ясно постулируется и доносится важнейшая мысль: беларусы – никакие не русские, что это нация достойная своего национально ориентированного государства, а наша мова – это круто! Никакой ностальгии по жизни в «большой стране». СССР – как трагедия для нормальных беларусов, для беларуской интеллигенции, для главного белорусского писателя и поэта — Янки Купалы. СССР – как глобальная историческая потеря для нашего народа, а не приобритение», – пишет Курейчик (орфография сохранена).

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