Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.11.2021 21:51
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
ЕС, Конфликт, Кризис, Литва, миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Белашко: ЕС лицемерно накажет Польшу и Литву за издевательства над «батькиными» мигрантами

Новости УкраиныЕС воспользуется ситуацией вокруг прорывающихся из Белоруссии в Польшу и Литву мигрантов, чтобы обвинить...

ЕС воспользуется ситуацией вокруг прорывающихся из Белоруссии в Польшу и Литву мигрантов, чтобы обвинить эти страны в нарушении прав человека и сократить им субсидии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Там много людей, в том числе, и с боевым опытом. Выходцы из Курдистана. Это вопрос времени. Представьте – вашего ребенка избили какие-то там польские пограничники, покалечили кого-то, не дай Бог. Что может сделать тот же отец? Отобрать винтовку у лесника и начать стрелять через границу.

Эрдоган создал очень опасный и неприятный прецедент для Европы. Решите тогда – дать миллиард или два евро на обустройство лагерей для беженцев. Понятное дело, что этих беженцев какими-то другими путями перенаправят в Европу либо отправят домой.

Репутация Польши очень сильно страдает – и на европейском уровне, и на уровне ООН – от этого. Все видят, что она, так же как и Литва, никакая не страна свободы, это государство которое собирается прибегать к каким-то самым антигуманным практикам.

Понятно, что поляки руководствуются своими национальными интересами и поступают правильно. В мире вывернутых наизнанку людей другие ценности, и там будут лгать, что поляки нарушают основополагающие права, свободы, ценности и прочее.

При этом в основе этой лжи будет лежать банальное нежелание субсидировать Польшу. Польша – одна из наиболее успешных в экономическом плане стран ЕС, это была единственная страна, которая показывала экономический рост во время последнего кризиса с 2009-2010 годах. По темпам роста она среди лидеров в ЕС.

Естественно, польские производители товаров и услуг с каждым годом создают все большую конкуренцию производителям товаров и услуг Германии, Бельгии, Австрии и т.д. Естественно, возникают вопросы – а зачем мы за наши же деньги поддерживаем собственных конкурентов?», – заключил Сергей Белашко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть