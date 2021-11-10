Белашко: ЕС лицемерно накажет Польшу и Литву за издевательства над «батькиными» мигрантами

ЕС воспользуется ситуацией вокруг прорывающихся из Белоруссии в Польшу и Литву мигрантов, чтобы обвинить эти страны в нарушении прав человека и сократить им субсидии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там много людей, в том числе, и с боевым опытом. Выходцы из Курдистана. Это вопрос времени. Представьте – вашего ребенка избили какие-то там польские пограничники, покалечили кого-то, не дай Бог. Что может сделать тот же отец? Отобрать винтовку у лесника и начать стрелять через границу.

Эрдоган создал очень опасный и неприятный прецедент для Европы. Решите тогда – дать миллиард или два евро на обустройство лагерей для беженцев. Понятное дело, что этих беженцев какими-то другими путями перенаправят в Европу либо отправят домой.

Репутация Польши очень сильно страдает – и на европейском уровне, и на уровне ООН – от этого. Все видят, что она, так же как и Литва, никакая не страна свободы, это государство которое собирается прибегать к каким-то самым антигуманным практикам.

Понятно, что поляки руководствуются своими национальными интересами и поступают правильно. В мире вывернутых наизнанку людей другие ценности, и там будут лгать, что поляки нарушают основополагающие права, свободы, ценности и прочее.

При этом в основе этой лжи будет лежать банальное нежелание субсидировать Польшу. Польша – одна из наиболее успешных в экономическом плане стран ЕС, это была единственная страна, которая показывала экономический рост во время последнего кризиса с 2009-2010 годах. По темпам роста она среди лидеров в ЕС.

Естественно, польские производители товаров и услуг с каждым годом создают все большую конкуренцию производителям товаров и услуг Германии, Бельгии, Австрии и т.д. Естественно, возникают вопросы – а зачем мы за наши же деньги поддерживаем собственных конкурентов?», – заключил Сергей Белашко.