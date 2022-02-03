Белашко: Украина вчистую проиграла от соглашения Зеленского с Эрдоганом о «свободной торговле»

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией никогда не было выгодно Украине, и его подписание носит чисто политический характер.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О соглашении о зоне свободной торговли с Турцией начали говорить ещё в 2006 году. Прошло 15 лет, и его не подписывали не просто так – оно объективно Украине невыгодно. Украина и Турция занимали, и пока еще продолжают занимать примерно одинаковую экономические нишу, ну и Турция постепенно Украину из этой ниши выдавливает.

Если говорить о цифрах, то в 2010 году Украина экспортировала в Турцию товаров на 4,6 млрд долларов, и в основном это была продукция машиностроения, химии, то есть, товары с высокой добавочной стоимостью. Когда вопрос о зоне свободной торговли только поднимался, более половины украинского экспорта в Турцию была промышленная продукция, сейчас промышленная продукция в украинском экспорте в Турции составляет 3%.

В 2020 году Украина экспортировала в Турцию уже на 2,4 млрд долларов, при том, что общий товарооборот между двумя странами в прошлом году был 7,5 млрд.

Правда, в прошлом году Украина вышла в плюс, продав на 4,5 млрд долларов за счёт металлопродукции и зерна. Но надо понимать, что турки на своих мукомольных комбинатах мелят украинское зерно и продают в Украину. Таким образом, в Турции создаются рабочие места, турецкие компании получают прибыль, эти компании с прибыли и зарплат платят налоги в государственный и местные бюджеты Турецкой республики.

Согласно недавнему исследованию Федерации работодателей Украины, в самом лучшем для Украины теоретически возможном варианте, от соглашения о зоне свободной торговли Украина получит 0,3% роста ВВП и до роста 1% промышленного производства. А в реальном сценарии, то есть таком, какой скорее всего будет, она получит минус 1,5% ВВП каждый год и минус 8,8 промышленного производства. Потому что турецкие товары будут просто выбивать украинские товары из их ниш, в том числе, и на украинских рынках.

После подписания нам рассказывали, что Турция на 95% по товарным позициям открыла свои рынки. Но ведь самое интересное – это как раз те самые 5% которые всё ещё закрыты. Например, по металлопродукции насчитывается более 600 категорий, из них Турция 530 открывает, но там, где Турция может конкурировать с Украиной, она оставляет за собой конкурентные преимущества.

Тоже самое по сельскому хозяйству и так далее. Например, Турция может ставить нулевую пошлину на импорт украинских апельсинов, оливок и так далее, то есть того, что в Украине просто не растёт в силу природно-климатических причин.

Кроме того, есть ещё разного рода нетарифные ограничения. Есть муниципальный сбор, который достигает 15% от таможенной стоимости товаров, есть транспортный сбор, который составляет 3-5%. Мне, например, нравится идея Фонда доступного жилья в Турции – если ты хочешь завезти в Турцию морепродукты, ты должен заплатить в этот фонд доступного жилья 35% таможенной стоимости этих продуктов. Дело в том, что в Турции есть форелевые фермы, кроме того, Турция – страна четырех морей. Поэтому, пожалуйста – ешь турецкую рыбу или плати на треть больше для того, чтобы бедные люди получали жильё бесплатно от государства.

Таким образом, для Украины подписание этого соглашения – это исключительно политический шаг, призванный показать, что вот, весь мир с нами. В какой-то мере это плата Турции за то, что Турция не хочет признавать принадлежность Крыма России, хотя Турция не делает это по своим причинам – там живёт более полумиллиона турков крымского происхождения.

Это достаточно солидный электоральный ресурс, и правящая партия просто таким образом привязывает этих избирателей к себе, они настроены антироссийски, поскольку это потомки тех крымских турок и татар, которые покинули Крым ещё в конце XVIII века.

Конечно, в целом от подписания этого соглашения Украина будет нести убытки, хотя отдельные трейдеры будут подсчитывать барыши. Нам сейчас рассказывают о его выгодах, что благодаря этому соглашению ежегодно валовой внутренний продукт будет повышаться на 2,2% и на 2,6 доходы домохозяйств. Но это ерунда», – заключил Сергей Белашко.