Белая дорожка для Зеленского

Новости Украины

По случаю визита президента Украины Владимира Зеленского и празднования 30-летия ВСУ в Харькове на два дня перекрыли центр. Военная техника и прочие конструкции на площади Свободы как бы намекали горожанам: нечего шастать и парковаться – война на пороге…

Конечно же, устроители торжеств хотели показать другое: самая сильная армия в мире почти достроена. И это еще одна президентская «Большая стройка», припорошенная (в хорошем смысле, то есть не от слова «Порошенко», хотя и это не исключено) позитивным порошком и обрамленная белыми дорожками.

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Но обещанный властями грандиозный телемост из шести городов и одного села получился скучным и сумеречным. Харьков, Краматорск, Киев, Львов, Одесса и село Озерное Житомирской области должны были засвидетельствовать мощь украинского войска и его верность верховному клоуну. Но на лицах военных невольно читалось: скорее бы домой и нажраться под песню Газманова «Офицеры, россияне»…

Уже лет двадцать как велено нажираться под другие песни. Но получается, как всегда. Возможно, новые головные уборы неприличной формы как-то неправильно воздействуют на офицерские умы.

Харьковчане терялись в догадках, почему этот цирк устроен в темное время суток. Всерьез рассматривались несколько версий. Например, такая: будет факельное шествие и прочие ритуальные пляски с участием радикалов из неонацистских организаций, без которых праздник неполный.

Но те, кто мыслит шире, упирали на необходимость маскировки. Вдруг широко анонсированное вторжение произойдет не в январе, а уже сейчас? И граница рядом… Под покровом темноты у президента и сопровождающего генералитета будет больше шансов смыться. Либо другой вариант: маскировка нужна, потому что верховный главнокомандующий будет демонстрировать вундервафлю (например, на рояле)… А секретное оружие совсем не обязательно светить перед левыми ротозеями.

Зеленский еще не успел рот открыть для поздравлений, а свидомые комментаторы интернет-трансляций уже принялись злословить:

«Бубочка прошелся перед украинскими воинами, завалив военный госзаказ 2 года подряд».

Как будто в этом что-то плохое…

Но порохоботы напрасно в этом плане катят бочку на Зеленского. В свидомизме он не уступает Порошенко. Так, президент пообещал «закрыть очередь на квартиры» АТОшникам уже в следующем году. Чувствуется, что власть обеспокоена не выдумками о готовившемся перевороте с участием Ахметова, его «мушкетеров» и боевых «пиар-асов». Зеленский боится вероятной бучи в исполнении бывших и действующих военных.

Президент всячески заискивает перед АТОшниками и военными. Поэтому их квартирный вопрос не может быть пущен на самотек, как какие-нибудь мероприятия по борьбе с ковидом. В конце ноября депутаты Харьковского облсовета утвердили областную программу оказания поддержки участникам АТО и ООС по строительству или приобретению жилья в Харьковской области на 2022—2025 годы. На этот период запланировано финансирование из областного бюджета в сумме 110 млн гривен.

Выступление президента было недолгим, но утомительным и маловразумительным. Спичрайтеры явно рассчитывали на дурака: как в случае с оратором, так и в случае с его целевой аудиторией. А Зеленский в очередной раз продемонстрировал, что нюхать незаменимый порошок у него получается успешней, чем вдумчиво говорить.

«Мы гордимся нашими силами специальных операций, спецназовцами, которые первыми начали оборону Донецкого аэропорта», — говорит президент.

И это более чем сомнительный тезис.

Если он призывает гордиться действиями спецназа 26 мая 2014 года, когда украинская власть принесла войну в Донецк и впервые отметилась бомбежкой города-миллионника с воздуха, то пример выбран неудачно. Тем самым Зеленский признаёт, что своими основными предвыборными обещаниями остановить войну цинично разводил избирателей.

Если же имелись в виду действия ССО во время боев за аэропорт в конце 2014 — начале 2015 гг., то скудоумным спичрайтерам стоило бы потрудиться и вспомнить о результатах штурма ДАП. Тупость и упоротость порошенковского режима тогда привела не только к бессмысленным жертвам и потере аэропорта, но и к логическому продолжению — Дебальцевскому котлу. Зеленскому не дают покоя эти лавры Порошенко?

Президент говорит:

«Гордимся, что боевое подразделение 140 центра ССО Украины получило сертификат и право быть привлеченным к выполнению задач в составе НАТО. Это первое в истории подразделение, которое не является членом альянса и получает такой сертификат и такое право».

То есть вы будете выполнять приказы НАТОвского командования и погибать в горячих точках, даже не являясь членами альянса!

Дальше президент вообще вышел на кривую дорожку (в плохом смысле), заведя разговор о достижениях военной разведки. Ведь отношения Зеленского с этим департаментом в последнее время не задались. Вопрос о том, кто в офисе президента слил информацию об операции по выманиванию «вагнеровцев», возбуждает широкую коалицию противников Зели. С одной стороны — порохоботы. С другой — новообразованный ахметовский альянс.

«О них напишут в учебниках по мировой истории», — высокопарно расхваливает военных разведчиков тот самый президент, который опустил их ниже плинтуса, когда заявил, что операция (по поимке «вагнеровцев») готовилась в РФ против Украины.

Конечно же, тот, кто убедил Зеленского отменить эту безумную авантюру военной разведки с планируемой посадкой самолета, поступил мудро и дальновидно. Но прозвучавшая президентская трактовка, почему нужно было отменить операцию, донельзя глупа, как сам Зеленский.

Фраза «напишут в учебниках» в последнее время звучит как раз из всех говорящих щелей противников Зеленского. Дескать, наша доблестная разведка разработала гениальный план, который войдет в учебники, а «кроты» из Офиса президента всё слили врагу!

Но Зеленский решил таким образом похвалить украинскую разведку за работу в Афганистане. Настало время сногсшибательных историй о том, как спецназовцы ГУР в Кабуле вышли с контролируемой территории аэропорта и «в опасной обстановке спасли около тысячи (!) украинских граждан». Видимо, новый порошок Зеленский решил опробовать на Подоляке, когда тот готовил тезисы выступления, и происходило это за просмотром какого-нибудь американского боевика. Учебники вообще очень часто пишутся по мотивам американских боевиков…

Потом Зеленский торжественно вещал о «подвигах» аэромобильных войск, о рейде 95-й бригады, «в ходе которого начались бои за Лисичанск, Саур-могилу». Кто-то решил зло подшутить над глупым Зелей. Ведь бои за Саур-могилу, которую ополченцы продолжительное время защищали малыми силами, обернулись позором для украинского воинства. Дурачку Зеленскому никто не рассказывал о событиях, непосредственно связанных с этими боями за Саур-могилу? Об Изваринском и Амвросиевском котлах, о поражении украинских карателей под Степановкой…

Но эту глупость Зеленского перебила новая:

«Мы гордимся всеми, кто освобождал Мариуполь, освобождал Славянск, Краматорск, всеми, кто принес мир в Авдеевку, в Бахмут и Счастье, всеми, кто обязательно принесет мир в Донецк, всеми, кто принесет мир в Луганск, всеми, кто принесет мир в Крым».

Спичрайтер откровенно издевается над хозяином.

Несколько дней назад канал НТВ раскрутил на интервью карателя Мельничука, командира батальона «Айдар». И в этой передаче подробно говорится о зверствах «айдаровцев» при захвате Счастья. Сам Мельничук заявляет, что его речь обрезали и подогнали под нужный результат. Но свидетельства там — от мирных жителей и очевидцев. А Мельничук там выступал не как свидетель, а как военный преступник.

И вот Зеленский напомнил о «мире», принесенном в Счастье украинскими карателями. И обещает, что такой же «мир» будет принесен в Донецк, Луганск и Крым. Главное — вовремя признаться о намерениях.

Спичрайтер у Зеленского поганый. Но порошок нормально заходит. Есть с чем присесть на дорожку.