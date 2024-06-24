Бельгийская белоруска объявила войну РПЦ в Европе

Елена Острякова.  
24.06.2024 22:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Русскую Православную церковь в Европе нужно переформатировать.

Об этом на шестой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организация) в Варшаве заявила бельгийский политик белорусского происхождения Галина Матюшина, передает корреспондент ПолитНавигатора».

Русскую Православную церковь в Европе нужно переформатировать. Об этом на шестой сессии так называемого...

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«Русские православные церкви – это люди, которые симпатизируют Путину и той политике, которую проводит российское государство. В Бельгии 4 государственные религии, и ты не можешь как-то русскую церковь убрать, не поменяв законодательство. Русские церкви в Бельгии подчиняются Московскому патриархату, и во время каждой службы упоминается имя патриарха Кирилла. Кто такой патриарх Кирилл и какое его отношение к войне, я не буду вам говорить», – сказала Матюшина.

Ее также возмущают русские школы, в которых распространяют путевки в «Артек» и направления в российские вузы, а также в целом русский язык.

При этом она признала, что не только русские, но и украинцы, проживающие в Бельгии, «поддерживают Путина».

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