Бельгийский эксперт: Кадровые перестановки – это начало конца режима Зеленского

Есть вероятность, что «просроченный» президент Украины Владимир Зеленский устроил кадровые перестановки в правительстве не в лучшее для страны время, поскольку чувствует, что США и союзники решили от него избавиться.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже говорил несколько дней назад, что это было началом конца режима Зеленского, я не откажусь от этого мнения. Но я обратил внимание на то, что в крупных западных СМИ это событие интерпретируется по-разному. То есть, «Зеленский укрепляет свою власть». Но трудно сказать, кто прав. Действительно ли это укрепление власти, или это последний отчаянный шаг, чтобы убрать тех, кто хоть в малейшей степени может противостоять его власти. Или тех, кто может поддаться на уговоры и обещания США и их союзников, чтобы избавиться от Зеленского и заменить его кем-то другим. Трудно сказать, никто не может быть уверен, но ситуация, без сомнения, нестабильная. И нестабильная ситуация в центре власти – не лучший вариант для Украины в этот тяжёлый момент на поле боя», – констатировал Доктороу.