Бельгийский министр надеется, что Турция поможет НАТОвской оккупации Украины блокировкой проливов

Елена Острякова.  
08.05.2025 09:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Русофобия, Стамбул, Турция, Украина


Одновременно с вводом «миротворцев» ЕС на Украину следовало бы задействовать Турцию, которая «контролирует проливы» – читай, может блокировать их для недопущения усиления России на Черном море.

Это дал понять министр обороны Бельгии Тео Франкен во время выступления в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одновременно с вводом «миротворцев» ЕС на Украину следовало бы задействовать Турцию, которая «контролирует проливы»...

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«Я надеюсь, что Турция возьмет на себя инициативу в рамках «коалиции желающих» в морском деле. Я надеюсь, что так и будет. Это было бы хорошо, потому что у них большой контроль над проливами. Они давно их контролируют. Они отлично справились во время войны и до сих пор отлично справляются. Если они войдут в «коалицию желающих» вместе с другими странами, это было бы хорошо», – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Турция «это одна из немногих стран НАТО, у которой есть собственная геополитическая повестка», однако при этом Анкара является «надежным союзником НАТО».

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