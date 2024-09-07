Безусловно, курская авантюра полностью провалилась, ВСУ потеряли множество натовской техники, но это не означает полный крах в ближайшей перспективе.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Я не считаю, что неудача в Курске приведёт к полному краху украинских сил в ближайшем будущем . И я не считаю, что этот плохой результат, выражающийся в уничтожении техники НАТО, приведёт к неминуемому краху НАТО. Все мы склонны выдавать желаемое за действительное и представлять это как факты. Я тоже подвержен этому влиянию. Несколько дней назад я сказал, что через месяц Зеленский либо покинет Украину на самолёте в Майами , либо в гробу, который доставят на его родину. Думаю, это было преувеличением», – сказал профессор.

Тем не менее, по его мнению, отступление ВСУ закончится тем, что через месяц-два украинские силы «оставят свои позиции на восточном берегу Днепра».

«Это вполне вероятно. Но думаю, что было бы ошибкой утверждать, что это конец украинского государства или украинской армии. Это преувеличение по вышесказанной причине. У русских мало желания, а, может даже, нет возможностей пересечь Днепр и напасть на территории, где большинство говорит на украинском языке. Это правый берег Днепра, который ведёт к Львовщине. Что же произойдёт?

Я думаю, русские надеются, что украинцы одумаются и примут условия, которые Путин выдвинул в июне. Однако это очень сомнительно, учитывая позицию США, которые вряд ли согласятся с этим. Что же дальше, они дойдут до Днепра, а потом? Как я говорил, я не вижу, чтобы русские ступили на землю по ту сторону Днепра, они не хотят управлять этой территорией, они знают, что она враждебна, и всегда будет враждебна»,– предположил Доктороу.