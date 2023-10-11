Бельгия передает Украине 1,7 млрд евро с доходов от арестованных российских активов

Бельгия передаст Украине 1,7 миллиарда евро от налогообложения замороженных российских активов.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Де Кроо, эти деньги Украина потратит на военное оборудование, гуманитарную поддержку и экономику.

«Основание украинского фонда на 1,7 миллиарда евро. Это фонд, именно источник для этого фонда, это будут миллиарды российских активов, замороженные в Бельгии.

Мы тут, в Бельгии, имеем налогообложение на доходы с этих замороженных российских активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь украинскому народу. Мы так сделали в прошлом году и сделаем в этом году через фонд, размером в 1,7 миллиарда евро. Это будет направлено на военное оборудование, на гуманитарную поддержку, а также на европейский механизм мира, на макроэкономическую помощь.

Для меня очевидно, что поступления с налогов от прибыли на эти активы должны пойти на поддержку украинского населения», – заявил Де Кроо.