«Белгород нужно бомбить – это осложняет жизнь русским» – оборонный комитет Верховной рады
Любой удар по России – «симметричный, ассиметричный», имеет свою «ценность».
Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявил депутат Верховной рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Можем мы блэкаутнуть Белгород? Можем. Кстати, недавно было. Оправдано ли это даже с военной точки зрения? Оправдано. Потому что это не просто город в непосредственной близости к украинской границе, это огромный хаб для русских, причём, для разных группировок, которые ведут боевые действия на разных участках фронта.
То есть это хаб – логистический, тыловой, энергетический. Нужно ли выбивать? Безусловно, нужно. И это и возможность есть, и цель оправдана», – сказал бандеровец.
«В принципе, любой удар – симметричный, ассиметричный, что угодно, что осложняет жизнь врагу, и достигается с минимальными возможностями (а они у нас ограничены) и с максимальным эффектом – всё имеет свою ценность», – призывал Рахманин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: