«Белгород нужно бомбить – это осложняет жизнь русским» – оборонный комитет Верховной рады

Вадим Москаленко.  
04.11.2025 12:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 361
 
Белгород, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия


Любой удар по России – «симметричный, ассиметричный», имеет свою «ценность».

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявил депутат Верховной рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любой удар по России – «симметричный, ассиметричный», имеет свою «ценность». Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Можем мы блэкаутнуть Белгород? Можем. Кстати, недавно было. Оправдано ли это даже с военной точки зрения? Оправдано. Потому что это не просто город в непосредственной близости к украинской границе, это огромный хаб для русских, причём, для разных группировок, которые ведут боевые действия на разных участках фронта.

То есть это хаб – логистический, тыловой, энергетический. Нужно ли выбивать? Безусловно, нужно. И это и возможность есть, и цель оправдана», – сказал бандеровец.

«В принципе, любой удар – симметричный, ассиметричный, что угодно, что осложняет жизнь врагу, и достигается с минимальными возможностями (а они у нас ограничены) и с максимальным эффектом – всё имеет свою ценность», – призывал Рахманин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить