Любой удар по России – «симметричный, ассиметричный», имеет свою «ценность».

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявил депутат Верховной рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можем мы блэкаутнуть Белгород? Можем. Кстати, недавно было. Оправдано ли это даже с военной точки зрения? Оправдано. Потому что это не просто город в непосредственной близости к украинской границе, это огромный хаб для русских, причём, для разных группировок, которые ведут боевые действия на разных участках фронта.

То есть это хаб – логистический, тыловой, энергетический. Нужно ли выбивать? Безусловно, нужно. И это и возможность есть, и цель оправдана», – сказал бандеровец.