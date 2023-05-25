Белгородцам посоветовали обзавестись выдержкой луганчан и дончан

Жителям Белгородской, Курской и Брянской областей нужно взять на вооружение опыт республик Донбасса в реагировании на провокации украинских боевиков, обстрелы населенных пунктов и теракты. Самый главный враг в этом случае – паника, на которую нацелены телеграм-каналы украинского ЦИПсО.

Об этом в эфире канала «НТС» заявил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте, в холодном поту разберёмся с некоторыми нюансами, почему так происходит, почему с информационной помойки Украины мгновенно питаются жители Белгородской, Курской, Брянской областей. Почему они их читают, почему разгоняют между собой, то есть нагоняют на себя страх? Потому что люди не собираются разбираться в этой ситуации, люди не собираются мыслить критически, они пытаются черпать информацию из социальных сетей и телеграм-каналов, которые разгоняются Украиной по приграничным районам, – отметил он. – Причем есть телеграм-каналы, которые можно назвать «Белый Белгород», или «Красный Брянск», или ещё как-то, тоже созданный укронацистами якобы под русские телеграм-каналы. Люди не разбираются, начинают друг другу пересылать, делать какие-то ещё комментарии, какие-то там видео записывать, и всё это сбрасывают. Они сами себе страхи нагоняют, сами себе панику наводят».

По мнению полковника ЛНР, действия в Белгородской области по ликвидации ДРГ были правильными, а жители сами на себя нагнали панику, тиражируя слухи и домыслы.

«Я Белгородское направление знаю очень хорошо, я там уже несколько раз был, общался со своими военными друзьями, с которыми знаком много-много лет. Поэтому скажу с уверенностью – всё, что там было сделано, всё сделано правильно. Поэтому – да, понятно, для жителей города — это страх и ужас. Так жители Белгорода за 9 лет ни разу не приезжали в Луганск поинтересоваться, как мы здесь жили каждый день под бомбежками, и мы никому не жаловались. Мы работали, работали против фашистов, и местное население, которое здесь было, нам верило и доверяло, и никогда панику никакую не поднимали. Даже если кто-то, где-то, что-то написал, сразу же сами местные жители спрашивали – где факты? Где доказательства? Вот есть там у нас Виталий Киселёв, командир ополчения, если он скажет, мы тогда скажем поверить, что да, это так. Если глава республики, депутаты, ещё кто-то из официальных представителей силовых ведомств, то это та ситуация, которая есть. Доверие к власти есть, доверие к людям, потому что жили вместе все эти 9 лет и нас тут убивали и убивают каждый день. Поэтому мы не разгоняем панику, даже когда по центру Луганска ударили ракеты, – подчеркнул Киселёв. – Да, в этом направлении журналисты Белгорода должны работать и должны работать telegram-каналы, и должны работать максимально социальные сети, в которых должна быть достоверная информация, оперативно выходить, чтобы народ осведомлён был».