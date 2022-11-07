Белгородчина вновь пострадала от украинских обстрелов

07.11.2022  23:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

ВСУ обстреляли город Гайворон, расположенный недалеко от границы с Украиной.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли город Гайворон, расположенный недалеко от границы с Украиной. Об этом в своем...

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«Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Пострадавших нет», – написал Гладков.

На данный момент все социальные объекты и основная часть населения уже с электроэнергией. Без света остаются около двух тысяч жителей.

Ранее Грайворон, расположенный в 8 км от границы с Украиной, попадал под обстрел только один раз — 14 июля на город с квадрокоптера сбросили взрывное устройство.

До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

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