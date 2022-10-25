Белгородчину снова обстреляли – и не ответили за это

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Новости Украины

ВСУ обстреляли сегодня село Тишанка Волоконовского района Белгородской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зафиксированы повреждения в 5 частных домовладениях. Пострадавших нет», – написал Гладков. ⠀

Также зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Без пострадавших. В Вериговке есть разрушения в двух соседних домовладениях.

В результате прошлого обстрела 22 октября погибли два человека, из них один несовершеннолетний. Были ранены 11 человек, 4 тяжело. Кроме того, в результате попадания снарядов в электроподстанцию рядом с одним из предприятий почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии.