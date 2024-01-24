Белгородцы готовятся к новым украинским обстрелам

Елена Острякова.  
24.01.2024 22:51
  (Мск) , Москва
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Белгород, Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


После варварских украинских обстрелов Белгорода среди жителей области растет спрос на получение навыков оказания первой медицинской помощи. 5 тысяч человек уже прошли начальные курсы. Первые пострадавшие уже начинают выписываться из больниц, но реабилитировать их негде.

Об этом на Совете Федерации рассказала сенатор от Белгородской области Жанна Чефранова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После варварских украинских обстрелов Белгорода среди жителей области растет спрос на получение навыков оказания...

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«Остро стоял и стоит вопрос реабилитации, так как единственный реабилитационный центр находился в Шебекино, и он разрушен», – сказала Чефранова.

По ее словам, ежедневные обстрелы не помешали Белгородской области провести свой день на выставке «Россия».

«Белгородская область еще не сталкивалась с такой агрессией бессмысленных жестоких обстрелов, которые случились 30 декабря и в дни новогодних праздников. Тем не менее, ни паники, ни растерянности в области не было. Есть и была активная помощь всем нуждающимся, активна круглосуточная работа губернатора и правительства. Украинские нацисты хотели нас запугать, посеять панику и страх. У них ничего не вышло», – сказала Чефранова.

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