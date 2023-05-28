Белгородские события могут повториться – Леонков

Владимир Гладков.  
28.05.2023 21:32
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Провокации, Россия, Украина


Нужно быть готовым и заранее, прежде всего, медийно купировать новую попытку провокации ВСУ, подобную заходу диверсантов в Белгородскую область, поскольку для полноценного наступления на данный момент у Украины ресурсов нет.

Об этом на канале «Дайте сказать» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно быть готовым и заранее, прежде всего, медийно купировать новую попытку провокации ВСУ, подобную...

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«Сейчас противник готовит, как они говорят, нам сюрприз. Дело в том, что то полномасштабное контрнаступление, о котором они говорят, оно не состоится, это все понимают. По-быстрому завести опять такое же количество вооружения, боеприпасов они не могут. Но нужно произвести что-нибудь такое значимое. И вот белгородские события показывают, что можно такое повторить.

Нужно понимать, что противник, в отличие от нас, пойдёт во все тяжкие, его ничего не остановит, у него нет моральных каких-то там запретов ни на что, у них цель оправдывает средство. Поэтому тех, кого послали в Белгород, и они там все погибли, им всё равно – главное был медийный эффект», – сказал Леонков.

«У нас есть силы отбиться от таких сценариев?» – спросила ведущая.

«Конечно, есть, и здесь зависит, как будет поступать наше командование, оно тоже обладает всей полнотой разведки, этого мы с вами не узнаем, нет у нас с вами доступа, мы можем только предполагать.

Но то, что существует такая вероятность, мы должны информировать не только по каким-то закрытым каналам, мы должны говорить открыто для того, чтобы сорвать эту операцию.

Потому что ведь противник множество раз пытался устроить, например, провокацию с химическими элементами, с ядерными – «грязная бомба» и так далее. Публичность высказываний срывала это.

Потому что мы уже об этом говорим, противник понимает, что вскрыли, и эффекта, которого должна достичь такая провокация, уже не будет», – ответил эксперт.

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