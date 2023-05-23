Белгородскую область продолжают зачищать от украинских оккупантов

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Напряженной остается ситуация в Грайворонском районе Белгородской области, часть которого была захвачена вчера украинскими оккупантами.

Как следует из заявления из заявления местных властей, взять ситуацию полностью под контроль пока не удалось, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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«По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», – написал в своем телеграм-канале губернтор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения.

«Есть информация о том, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена. Всю информацию постараюсь максимально оперативно до вас доводить», – добавил руководитель региона.

Вчера вечером украинские ресурсы стали распространять информацию о нанесении удара по зданиям МВД и ФСБ в Белгороде.

«В Белгороде по меньшей мере два взрыва. Предварительно, беспилотниками атакованы отделы МВД и УФСБ», – написал военкор Юрий Котенок.

Кроме того, появилась фотография с пожарными машинами в центре Белгорода, но каких-либо подтверждений из официальных источников поражения зданий МВД и ФСБ в Белгороде на данный момент нет.

При этом губернатор Гладков вчера сообщил, что в поселке Борисовка «с квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша» Кроме того, в Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома, которые загорелись.

Чуть позже он добавил, что в Борисовке произошел «повторный сброс с БПЛА взрывного устройства на административное здание».

Военно-аналитический паблик «Рыбарь», описывая события вчерашнего дня в итоговой сводке, отмечает, что противник «при поддержке бронетехники сумел прорвать первый рубеж обороны и углубиться на расстояние до 8 километров от границы».

«Для ликвидации прорыва в Грайворонский городской округ переброшены дополнительные подразделения. Украинские подразделения были оттеснены к государственной границе. В регионе введен режим контртеррористической операции», – пишет «Рыбарь».

Вчера с российской стороны появилась неофициальная информация о 38 убитых диверсантах и взятии пленных. При этом пока ни трупов, ни пленных никто не показал. Из подтвержденных потерь украинской стороны пока есть только американский бронеавтомобиль.

Сформированный из коллаборантов так называемый легион «Свобода России», боевики которого принимали участие в прорыве, сегодня утром сообщил, что находится на территории России.

«Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше», – утверждают неовласовцы.

На Украине вчерашние события стали поводом для торжества.

«Фактически впервые с июля 1944 года недружественная (такой вот статус) бронетехника рассекала в середине самой Московии. Безусловно, это историческое событие. Но сейчас неизвестно, заняли ли проукраинские силы новые рубежи или отошли с занятых позиций. Это еще одно моральное унижение врага после массового падения блохолетов», – радуетсяукраиснкий военный телеграм-канал DeepState.