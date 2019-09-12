Белград хотят превратить во всеевропейскую столицу содомии

12.09.2019, Москва, Елена Острякова

Представители сексуальных меньшинств сыграли важную роль в прозападном перевороте и свержении Слободана Милошевича. Об этом в The Globe Post пишет организатор гей-парадов в Белграде Горан Милетич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приехав студентом в Белград в темные дни начала 1990-х годов, в нашей первоначальной борьбе за декриминализацию однополых отношений мы собирались в подвалах и захудалых кафе, чтобы избежать репрессий во время жестокого правления Слободана Милошевича. Как только мы консолидировались, и режим был свергнут в 2000 году, мы почувствовали, что наконец-то свободны и осмелились выйти на улицы. Но это обернулось катастрофой.

Первый гей-парад Белграда в следующем году был встречен сотнями футбольных хулиганов и правых организаций, которые – без особого сопротивления со стороны полиции – продолжили прокладывать себе путь через храбрых активистов, которые вышли на улицы. Десятки моих друзей и коллег были безжалостно избиты в тот июньский день», – вспоминает Милетич.

По его мнению, движение ЛГБТ является «важным фронтом борьбы» для Западных Балкан, где не забыты раны войны на территории бывшей Югославии. Автор с восторгом описывает гей-парад, который прошел в прошлое воскресенье в Сараево.

«Прайд – это одна из редких многоэтнических инициатив, неустанно объединяющих жестоко разделенные общины Боснии, не в последнюю очередь за счет привлечения активистов из боснийских, сербских и хорватских общин», – пишет Милетич.

Ранее гей-парад впервые прошел в столице Северной Македонии Скопье.

«Воодушевленные своими недавними демократическими реформами, почти 2000 македонцев присоединились к маршу и были встречены специальными радужными банками Coca-Cola. Мы можем только надеяться, что инициаторы по всему региону, наконец, выйдут из тени, вместо того, чтобы опасаться негативной реакции со стороны консервативного населения», – пишет Милетич.

По его словам, теперь успех нужно повторить и в Белграде – теперь уже в большем масштабе.

«Мы подали заявку на то, чтобы привести EuroPride – самое значительное событие в общеевропейском календаре – в Белграде в 2022 году. Мы полагаем, что переломный момент, когда Европрайд проходит на Западных Балканах, может означать изменение отношения общества к проблемам ЛГБТ и, в конечном счете, давление на политиков для осуществления значимых изменений», – пишет Милетич.