Белград может стать переговорной площадкой между Россией и Западом

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Сербская столица является подходящим вариантом для проведения конференции, которая позволит снизить напряженность в отношениях между ведущими мировыми игроками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет основатель проекта «Балканист», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он обращает внимание, что сербскому президенту Александару Вучичу удалось в последние годы выстроить доверительные отношения практически со всеми мировыми центрами силы – самые близкие с Москвой и Пекином, рабочие с Брюсселем, Вашингтоном и странами Персидского залива.

«Конечно, возвращение на руководящие посты в американской администрации «ястребов» из числа откровенно антисербских сил изменило обстановку. Но сама попытка и амбиции президента Сербии проводить титовскую политику равноудаленности от всех мировых центров с поправкой на масштаб страны говорит о многом.

В нынешней геополитической ситуации и в силу вышеозначенных причин Белград мог бы претендовать на статус переговорной площадки между Западом и Россией, иначе говоря, на то, чтобы стать потенциальным местом проведения новой Хельсинкской конференции, в которой, очевидно, наши страны нуждаются с каждым днем все больше», считает Бондаренко.

Он убежден, что в силу временного закрытия Турции для полетов и существенного уменьшения транзита через Стамбул, ставший за последний год важнейшим хабом для России, Белград мог бы превратиться в новое временное «окно в мир», связывающее Россию как с Западом, так и с Востоком в период ограничения авиаперелетов.

«Думаю, такое развитие событий было бы на руку и отечественным туристам, и авиакомпаниям, и Сербии. На фоне того, что данная страна стала единственной, где можно свободно привиться любой из существующих на данный момент в мире вакцин от коронавируса, это бы стало еще одним фактором упрочения позиций России на Балканах. А с учетом того, что с 2022 года Сербия должна превратиться из импортера в транзитера российского газа в Венгрию и далее в Австрию, это могло бы сыграть стабилизирующую роль для Европы, которая никак не может выйти из состояния турбулентности», – резюмирует Бондаренко.