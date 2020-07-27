27.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Запад, Конфликт, Косово, Общество, ООН, Политика, Россия, Сербия, Скандал
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Белград: На одну попытку признания Косово последует пять реальных отзывов признания


Директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич обратил внимание на то, что лидеры косовских сепаратистов нагло игнорируют заключенные ранее в Брюсселе соглашения, согласно которым Приштина перестает стремиться в международные институты, а Белград приостанавливает кампанию по отзыву независимости Косово.

Об этом сербский чиновник заявил каналу РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марко Джурич напомнил недавние заявления «премьер-министра» Косово Авдулы Хоти о том, что Приштина продолжит лоббировать членство «Республики Косово» в международных организациях, вопреки тому, что ранее было достигнута договоренность, что эта кампания будет свернута взамен на сворачивание Белградом кампании по отзыву признаний Косово.

Тем самым, по словам Джурича, Хоти нанес публичную пощечину посредникам на косовско-сербских переговорах: ЕС и США.

«Нас это не удивляет, но мы не будем молчать о попытках Приштины стать членом международных организаций, мы нанесем удар в пять раз сильнее и ответом первому государству, которое их признает, будет пять государств, которые отзовут признание Косово», – заявил Директор Канцелярии по Косово и Метохии. – Если Хоти ответит, что единственное решение находится в рамках действующей конституции Косово, я лично отправлю ему Конституцию Республики Сербия и позволю ему чему-то научиться, потому что наша Конституция, по крайней мере, на 200 лет старше их».

Комментируя же информацию о том, что некоторые страны НАТО начали активно поставлять оружие албанским боевикам Косово, Джурич ответил, что лучше бы они отправляли им книги, поскольку они точно «не войдут в ООН, ЮНЕСКО, Интерпол с танками».


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