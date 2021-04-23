Белград не позволит косовским сепаратистам забыть о Содружестве сербских муниципалитетов
После встречи президента Сербии Александра Вучича с главой МИД Германии Хайко Маасом был поднят вопрос отказа косовских сепаратистов учреждать Содружество сербских муниципалитетов.
Об этом президента Сербии спросили журналисты во время пресс-похода по итогам встречи с гостем из Германии.
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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», президента Сербии попросили прокомментировать заявление «президента» Косово Вьосы Османи о том, что договоренности с Белградом следует пересмотреть, Приштина не будет выполнять ничего из того, что было согласовано до сих пор, и выполнение Брюссельских соглашений 2013 года находится под вопросом (самым неприятным пунктом этих соглашений, которое сепаратисты по сей день отказываются выполнять – создание Содружества сербских менталитетов).
«Для Сербии Брюссельское соглашение – это то, что необходимо соблюдать, и мы будем настаивать на том, чтобы Приштина выполнила свой единственный оставшийся пункт, – сказал Вучич. – Если мы смогли выполнить все свои обязательства, то и Приштине придется выполнить единственное оставшееся. Наша сторона будет настаивать на этом, и я верю, что это откроет дверь для дальнейших переговоров и достижения возможного компромисса между нашими двумя сторонами».
Президент Сербии отметил, что Сербия и Германия имеют разные позиции по вопросу независимости Косово, но Сербия хочет серьезно обсудить будущее всего региона и достичь компромисса, защищая свои государственные и национальные интересы.
Маас в свою очередь подчеркнул, что диалог по Косово уже существует и его не нужно перезагружать. И наступило подходящее время для его продолжения.
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