Белград не позволит косовским сепаратистам забыть о Содружестве сербских муниципалитетов

23.04.2021, Белград, Алексей Топоров

После встречи президента Сербии Александра Вучича с главой МИД Германии Хайко Маасом был поднят вопрос отказа косовских сепаратистов учреждать Содружество сербских муниципалитетов.

Об этом президента Сербии спросили журналисты во время пресс-похода по итогам встречи с гостем из Германии.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», президента Сербии попросили прокомментировать заявление «президента» Косово Вьосы Османи о том, что договоренности с Белградом следует пересмотреть, Приштина не будет выполнять ничего из того, что было согласовано до сих пор, и выполнение Брюссельских соглашений 2013 года находится под вопросом (самым неприятным пунктом этих соглашений, которое сепаратисты по сей день отказываются выполнять – создание Содружества сербских менталитетов).

«Для Сербии Брюссельское соглашение – это то, что необходимо соблюдать, и мы будем настаивать на том, чтобы Приштина выполнила свой единственный оставшийся пункт, – сказал Вучич. – Если мы смогли выполнить все свои обязательства, то и Приштине придется выполнить единственное оставшееся. Наша сторона будет настаивать на этом, и я верю, что это откроет дверь для дальнейших переговоров и достижения возможного компромисса между нашими двумя сторонами».

Президент Сербии отметил, что Сербия и Германия имеют разные позиции по вопросу независимости Косово, но Сербия хочет серьезно обсудить будущее всего региона и достичь компромисса, защищая свои государственные и национальные интересы.

Маас в свою очередь подчеркнул, что диалог по Косово уже существует и его не нужно перезагружать. И наступило подходящее время для его продолжения.