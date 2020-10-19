Белград объявил, что не откажется от дружбы с РФ ради НАТО

19.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Решение Сербии не принимать участие в учениях «Славянское братство» на территории Белоруссии принималось под сильным давлением Брюсселя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Независимой газетой», заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

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«Решение принималось под большим давлением Евросоюза. Сербия не ядерная супердержава, которая всегда может сказать «нет». От нас потребовали не принимать участия в мероприятиях с Белоруссией. Если бы мы так сделали, то разрешили бы использовать нашу армию как средство шантажа и давления на Белоруссию, которую мы считаем дружеской страной, а ее народ братским.

Поэтому мы решили отказаться от участия во всех международных военных мероприятиях и таким образом показать, что наша армия не станет средством шантажа других стран. Подчеркну – многие хотели бы, чтобы Сербия перестала быть надежным союзником России. Чтобы поссорить наши страны, они не гнушаются ничем», – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что в отличие от своих соседей, ставших членами НАТО, Сербия в этот альянс вступать не собирается.

«Пока Александар Вучич президент Сербии, а я министр обороны, республика не станет частью НАТО. По инициативе главы государства парламент страны принял Стратегию национальной безопасности, имеющую силу закона. В ней указано: «Сербия – это нейтральная в военном смысле страна и не станет частью ни одного военного союза». Вучич единственный государственный лидер в Европе, отклонивший предложение ввести санкции против России. Ни за какую цену он не откажется от дружбы с Россией. Мы не будем членом НАТО. Это наше твердое решение», – резюмировал Вулин.