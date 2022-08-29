Белград объявил о достижении компромисса с косовскими сепаратистами

29.08.2022  10:46 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич предложил Приштине компромисс:  Сербия готова разрешить въезд с документами самопровозглошенной Республики Косово, но при условии, что сепаратисты обеспечат сербам беспрепятственный проезд по сербским документам на территорию края.

Одновременно с этим на административных пропускных пунктах будут размещены «дисклеймеры» —пояснения,  что данный шаг не означает признания независимости Косова.

Президент Сербии Александр Вучич предложил Приштине компромисс:  Сербия готова разрешить въезд с документами самопровозглошенной...

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Как отметил Вучич, он отправил это предложение в  ЕС и ожидает в течение нескольких дней ответ от европейских чиновников.

Директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович пояснил предложение главы государства, уточнив, что любой серб, живущий к югу и северу от реки Ибар, сможет нормально и без проблем жить, работать, путешествовать и пересекать административные переходы на линии разграничения с Косово по своим сербским удостоверениям личности.

«Это имеет решающее значение для сербов, живущих в Косово и Метохии, потому что, несмотря на все препятствия и шантаж, нам удалось сохранить сербские личные документы для наших людей в крае, и, таким образом, мы также сохранили присутствие государства Сербия. Это означает, что каждый гражданин Сербии, проживающий в Косово и Метохии, сможет свободно передвигаться с сербским удостоверением личности», – заверил Петкович.

По его словам, в последние недели президент Вучич и его команда вели сложную дипломатическую битву, в том числе она касалась  обязательства соблюдать Соглашение о свободе передвижения, подписанное в 2011 году. Его  Приштина пыталась использовать для  отмены сербских удостоверений.

«Благодаря новому соглашению нам удалось предотвратить выдачу нашим людям, проживающим в самопровозглашенной Республике Косово, каких-либо документов с 90-дневным визовым режимом, потому что сербы на этой территории никогда не будут иностранцами на своей земле», — добавил Петкович.

Однако при этом вопрос с сербскими автомобильными номерами, которые с 1 сентября должны быть заменены на косовские, остается открытым. А обстановка по обе стороны административной линии, разделяющей Центральную Сербию и ложную республику, накаляется.

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